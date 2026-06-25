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У Варшаві сталася авіатроща: є загиблі

25 червня 2026, 20:39
У Варшаві сталася авіатроща: є загиблі
Джерело: krymsos.com
Причини аварії встановлюватимуть польські правоохоронці та авіаційні слідчі.

У варшавському аеропорту Бемово сталася авіакатастрофа за участю легкомоторного літака. 

Повітряне судно розбилося під час заходу на посадку неподалік маневрового майданчика, пише RMF24.

За словами очевидців, перед падінням літака було чути гучний свист і сильний гуркіт.

"Я почув свист, гуркіт. Подумав, що щось обвалилося", – розповів один зі свідків події.

На місце аварії оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу, що виникла після падіння літака. За попередньою інформацією, обидва члени екіпажу або пасажири, які перебували на борту, загинули.

Крім того, по медичну допомогу звернулися двоє людей, які перебували поблизу місця катастрофи та зазнали травм. Про це повідомив представник Воєводського командування Державної пожежної охорони у Варшаві Лукаш Дармофальський.

Причини та обставини авіакатастрофи встановлюватимуть поліція, прокуратура та Державна комісія з розслідування авіаційних подій Польщі.

 
ПольщаВаршаваавіатроща

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