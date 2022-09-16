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Постачати зброю Україні для захисту від агресії морально прийнятно - Папа Римський

Водночас понтифік заявив, що не відкидав би можливості діалогу з агресором
Постачати зброю Україні для захисту від агресії морально прийнятно - Папа Римський Фото: з вільних джерел

Папа Римський Франциск заявив, що державам "морально прийнятно" постачати зброю Україні, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство Reuters.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним… Самооборона – це не тільки закон, але й прояв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той не любить. Хто (щось) захищає, любить", – сказав він.

Також понтифіка запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує "червона лінія", після якої вона може відмовитися від переговорів.

"Це важко, але від цього не варто відкидати. Я б не виключав діалогу з будь-якою силою, яка воює, навіть якщо з агресором... Інколи доводиться вести такий діалог. Він неприємно пахне, але це потрібно робити", – сказав він.

Також Франциск попередив релігійних лідерів різних віросповідань, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла" війни, ймовірно, маючи на увазі російську православну церкву, яка підтримала президента рф володимира путіна під час неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що лікар Папи Римського Франциска не підтримує намір понтифіка відвідати з офіційним візитом Київ або москву через проблеми з його здоров'ям.
 
 
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16 09 2022 08:39
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