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Лікар не радить Папі Римському їхати в Україну чи росію - стала відома причина

Понтифік підкреслив, що продовжує зберігати зв'язок з президентом України Володимиром Зеленським і президентом рф володимиром путіним, але щодо візиту поки конкретних планів немає
Лікар не радить Папі Римському їхати в Україну чи росію - стала відома причина Фото: з вільних джерел

Лікар Папи Римського Франциска не підтримує намір понтифіка відвідати з офіційним візитом Київ або москву через проблеми з його здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву понтифіка в інтерв'ю СNN Portugal.

Він підкреслив, що продовжує зберігати зв'язок з президентом України Володимиром Зеленським і президентом рф володимиром путіним, але щодо візиту поки конкретних планів немає.

"Візит знаходиться в підвішеному стані. Я ще не знаю. Я веду з ними діалог. Завтра, наприклад, у мене відбудеться телефонна розмова з президентом Зеленським. Подивимося", - заявив Папа.

За словами Франциска, така ситуація склалася на тлі уповільнення відновлення його травмованого коліна після поїздки в Канаду. Лікар Папи Римського порадив йому не здійснювати візити в будь-які країни як мінімум до запланованої на 13-15 вересня поїздки в Казахстан.

Як раніше писав iPress, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону заявив, що Україна дуже чекає візиту Папи Римського.

 
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05 09 2022 21:15
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