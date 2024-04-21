Папа Римський закликає не забувати про Україну, яка страждає через війну

Сьогодні Папа Римський Франциск закликав світ не забувати про Україну, яка страждає через війну.

Про це повідомляє видання Vatican News.

"Я й далі із занепокоєнням, а також з болем, стежу за ситуацією на Близькому Сході. Поновлюю свій заклик не піддаватися логіці вимагання та війни; натомість нехай візьмуть гору дороги діалогу й дипломатії, яка здатна багато чого зробити", – заявив Понтифік.

Він додав, що кожного дня молиться за мир у Палестині та Ізраїлі, сподіваючись, що вже скоро припиняться страждання обох народів, а також додав:

"І не забуваймо про стражденну Україну, мученицьку Україну, яка багато страждає через війну".

Тиждень тому Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану: Досить війни.