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Папа Римський закликає не забувати про Україну, яка страждає через війну

21 квітня 2024, 18:03
Папа Римський закликає не забувати про Україну, яка страждає через війну
Фото: з вільних джерел
Сьогодні Папа Римський Франциск закликав світ не забувати про Україну, яка страждає через війну.

Про це повідомляє видання Vatican News.

"Я й далі із занепокоєнням, а також з болем, стежу за ситуацією на Близькому Сході. Поновлюю свій заклик не піддаватися логіці вимагання та війни; натомість нехай візьмуть гору дороги діалогу й дипломатії, яка здатна багато чого зробити", – заявив Понтифік. 

Він додав, що кожного дня молиться за мир у Палестині та Ізраїлі, сподіваючись, що вже скоро припиняться страждання обох народів, а також додав: 

"І не забуваймо про стражденну Україну, мученицьку Україну, яка багато страждає через війну".

Тиждень тому Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану: Досить війни.

 

Папа Римськийвійна в Україні

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