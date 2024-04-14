Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану: Досить війни

Понтифік закликав розвивати зусилля щодо встановлення миру між країнами.

Папа Римський Франциск закликав Іран та Ізраїль до миру і уникнення насильницького протистояння.

Про це повідомляє Sky News.

Під час недільної промови на площі Святого Петра у Ватикані Франциск закликав Іран та Ізраїль уникати будь-яких дій, які могли б підживити "спіраль насильства", яка ризикує втягнути Близький Схід у конфлікт.

"Досить війни, досить атак, досить насильства. Так - діалогу, так - миру", - сказав Франциск.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.