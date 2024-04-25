Папа Римський закликав до миру в усьому світі на тлі триваючих воєн в Україні та Газі

Зокрема, він згадав і українських дітей, які через війну розучилися посміхатися.

Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі війн, що продовжуються, в Україні та в секторі Газа.

Про це повідомляє CBS News.

За його словами, "світ шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

"Будь ласка. Усі країни, які перебувають у стані війни, припиніть війну. Чекайте на переговори. Чекайте на мир", - сказав Папа Римський.

На запитання, чи може він допомогти у переговорах про мир, він відповів: "Я можу молитися. Я можу. Я багато молюся".

Папа Римський також зізнався, що думає про війну в Україні та про руйнівні наслідки, які вторгнення росії справило на українських дітей.

"Ці діти не вміють посміхатися. Я їм щось говорю, а вони розучилися посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно. Дуже серйозно", - додав понтифік.

Нещодавно Франциск закликав світ не забувати про Україну, яка страждає через війну.