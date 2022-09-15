CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТур Лорак під загрозою – у Чехії відмінили виступ, у Німеччині збираються бойкотувати.
Кілька місяців тому співачка Ані Лорак, яка під час війни продовжує жити та працювати в Росії, анонсувала концерти у містах Чехії та Німеччини. Про це стало відомо з інформації на офіційному сайті виконавиці. З жовтня по листопад Лорак планувала виступати у європейських містах – Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Концерти Ані Лорак почали скасовувати в Європі: в чому причина
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє видання "Главком".
Кілька місяців тому співачка Ані Лорак, яка під час війни продовжує жити та працювати в Росії, анонсувала концерти у містах Чехії та Німеччини. Про це стало відомо з інформації на офіційному сайті виконавиці. З жовтня по листопад Лорак планувала виступати у європейських містах – Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших.
А нині стало відомо, що концерт вокалістки у Празі скасовано. Ініціативна група української діаспори написала офіційний лист організаторам концертів про недоцільність виступу проросійської співачки у Чехії. Празькі організатори Forum Karlin відповіли у чаті інстаграму, що концерт співачки скасували і афіш вже немає. Виступу Ані Лорак на їхньому офіційному вебсайті також вже немає.
Тим часом у Німеччині концерти ніхто не відміняв. Виступи заплановані у Гамбурзі, Дортмунді та ще шести містах. Українська громада готова виходити з акціями протесту. До акції долучаться українці, які мешкають у Німеччині, та німецькі активісти, які підтримують Україну. Мітинг відбудеться 17 вересня у Гамбурзі. Попри невдоволення туром співачки, активісти планують показати німецьким громадянам руйнування та жорстокі вбивства, завдані Росією українській державі, зупинити агентів впливу Москви, які діють під масками, зокрема й на культурному фронті.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 09 2022 21:42 МЕДІА
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця
- Кремлівські рупори закликають росію визнати серйозну поразку. Йо-майо - Шахназаров у Соловйова про американське кіно на русоТБ
No articles