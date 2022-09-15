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Концерти Ані Лорак почали скасовувати в Європі: в чому причина

Тур Лорак під загрозою – у Чехії відмінили виступ, у Німеччині збираються бойкотувати.
Концерти Ані Лорак почали скасовувати в Європі: в чому причина Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє видання "Главком".

Кілька місяців тому співачка Ані Лорак, яка під час війни продовжує жити та працювати в Росії, анонсувала концерти у містах Чехії та Німеччини. Про це стало відомо з інформації на офіційному сайті виконавиці. З жовтня по листопад Лорак планувала виступати у європейських містах – Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших.
 

 
А нині стало відомо, що концерт вокалістки у Празі скасовано. Ініціативна група української діаспори написала офіційний лист організаторам концертів про недоцільність виступу проросійської співачки у Чехії. Празькі організатори Forum Karlin відповіли у чаті інстаграму, що концерт співачки скасували і афіш вже немає. Виступу Ані Лорак на їхньому офіційному вебсайті також вже немає.
 
Тим часом у Німеччині концерти ніхто не відміняв. Виступи заплановані у Гамбурзі, Дортмунді та ще шести містах. Українська громада готова виходити з акціями протесту. До акції долучаться українці, які мешкають у Німеччині, та німецькі активісти, які підтримують Україну. Мітинг відбудеться 17 вересня у Гамбурзі. Попри невдоволення туром співачки, активісти планують показати німецьким громадянам руйнування та жорстокі вбивства, завдані Росією українській державі, зупинити агентів впливу Москви, які діють під масками, зокрема й на культурному фронті.
 
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15 09 2022 21:42
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