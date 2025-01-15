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Франція таємно провела навчання з розгортання військ спецпризначення в Україні – ЗМІ

15 січня 2025, 14:51
Франція таємно провела навчання з розгортання військ спецпризначення в Україні – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Дії відбулися неподалік української столиці.

Навчання "Персей" з розгортання військ спеціального призначення в Україні відбулись для відображення російського прориву з території Білорусі. 

Про це повідомляє Іntelligence online

Восени минулого року Париж у найсуворішій таємниці готував свій спецназ до сценарію втручання в Україну. 

Виданню вдалося зібрати деталі цих навчань за участю командос, супутників-шпигунів, безпілотників і кібервинищувачів, які підкреслили недоліки Франції.

На початку обговорення ідей розміщення європейських військ в Україні, французькі війська вже готувалися до такого сценарію наприкінці 2024 року. Підрозділи CAST зібралися для навчань на території, подібній до ділянок річки Дніпро, на північ від Києва. 

Навчання відбулись після аналізів досвіду маневрів Збройних сил України, які допомогли українцям відобразити російський наступ 24 лютого 2022 року.

В кінці 2024 року ми писали, що в Україну на кілька днів приїздив командувач Сухопутних сил Франції.

 

ФранціянавчанняУкраїна

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