Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи закликав світ тиснути на росію, аби деокупувати ЗАЕС

785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція перебуває в заручниках у російських терористів.

Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський з нагоди 38-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Він закликав тиснути на росію, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.

"Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому", – нагадав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності захисту всіх атомних об’єктів від російських атак.

"35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації. російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій. Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", – заявив Зеленський.

Президент України переконаний, що тільки це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф – саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС.

"Пам’ятаємо силу й відданість людей, які рятували життя у 1986 році. Цінуємо кожного, хто допомагає захищати життя зараз", – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня виповнюється 38 років із дня аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала однією з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології. З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії.