В одній із найстаріших будівель Копенгагена спалахнула пожежа

Королівський дім вирішив понизити урочистість заходів до дня народження королеви Маргрете ІІ, якій виповнюється 84 роки.

В одній з найвідоміших будівель данської столиці — Старій фондовій біржі Копенгагену — спалахнула пожежа.

Про це першою повідомила Данська торгова палата, яка використовує будівлю як свою штаб-квартиру.

Вогонь вже обвалив 56-метровий шпиль у формі переплетених хвостів чотирьох драконів.

"Жахливі картини з Біржі. Так сумно. Знакова будівля, яка багато значить для всіх нас ... Наш власний Нотр-Дам", — зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Люди намагались врятувати історичні артефакти, виносячи їх з палаючої будівлі. На момент пожежі історична споруда перебувала на ремонті.

За словами представників пожежної служби Копенгагену, будівельні риштування навколо споруди ускладнювали доступ рятувальників до полумʼя, а мідний дах повністю охопив вогонь.

"400 років данської культурної спадщини у вогні", — написав міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

Нині у будівлі більше не розміщується Данська фондова біржа, але вона слугувала штаб-квартирою Данської торгової палати.

Про причини пожежі та постраждалих поки не повідомляють. Поліція Копенгагену закликала людей уникати поїздок у внутрішній частині міста.

Пресслужба королівської родини повідомила, що на тлі пожежі вирішили скасувати урочисту частину, під час якої оркестр королівської гвардії мав виконувати композиції перед палацом Фреденсборг.

Король Фредерік X і королева Марія опублікували заяву з коментарем щодо пожежі, де назвали її "сумним видовищем" та подякували усім причетним до порятунку будівлі і творів мистецтва.

Прем’єрка Данії назвала видовище на місці пожежі жахливим.

"Будівля біржі – це одна з найгарніших будівель Копенгагена, це символ 400 років історії бізнесу у Данії. Незамінна культурна спадщина. Це дуже боляче бачити", – прокоментувала вона.