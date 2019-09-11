На сході Австралії тривають масштабні пожежі: щонайменше троє загиблих
Як повідомила влада штату Новий Південний Уельс, у вогні згоріло понад 150 будинків, а також мости, школи й лінії електропередач, повідомляє "Громадське". Тисячі людей були змушені евакуюватися. Як повідомляє The Guardian, уже підтверджено загибель трьох людей, а ще 30 зазнали поранень, з них 19 пожежників.
У Новому Південному Уельсі з пожежами вже борються понад 1000 пожежників за допомогою пожежних літаків.
"Ми не можемо виключити серйозних занепокоєнь, що може бути більше втрат і навіть жертв", - зазначив комісар у справах пожеж у сільській місцевості штату Шейн Фітцімонс.
Причиною пожежі називають тривалі посухи у Новому Південному Уельсі та іншому штаті - Квінсленді, що розташований на північному сході. У п’ятницю, 8 листопада, через збіг високої температури (35 градусів Цельсія) й сильних вітрів на території двох штатів виникло одразу 99 локальних пожеж. У суботу, 9 листопада, температура дещо спала, але на наступний тиждень прогнозується погіршення погодних умов.
"На найближчі місяці переважатимуть нижчі за середні опади та вищі за середні температури", - цитує Фітцімонса ВВС.
За словами прем’єр-міністра Австралії Скота Морісона, нині розглядаються плани залучення військових для гасіння пожеж. “Наші сили оборони не є тренованими пожежниками. Але вони можуть надати значну підтримку в перевезеннях та інших необхідних сферах”, - заявив він.
Постраждалим від пожеж виплатять термінову допомогу - по 1000 австралійських доларів на дорослого й по 400 - на дитину.
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