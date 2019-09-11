На сході Австралії тривають масштабні пожежі: щонайменше троє загиблих

У Новому Південному Уельсі з пожежами вже борються понад 1000 пожежників за допомогою пожежних літаків

У штатах Новий Південний Уельс та Квінсленд на сході Австралії другий день тривають масштабні лісові пожежі. Вони поширилися на близько 1000 кілометрів прибережної смуги, змусивши владу штатів оголосити надзвичайний стан.

Як повідомила влада штату Новий Південний Уельс, у вогні згоріло понад 150 будинків, а також мости, школи й лінії електропередач, повідомляє "Громадське". Тисячі людей були змушені евакуюватися. Як повідомляє The Guardian, уже підтверджено загибель трьох людей, а ще 30 зазнали поранень, з них 19 пожежників.

У Новому Південному Уельсі з пожежами вже борються понад 1000 пожежників за допомогою пожежних літаків.

"Ми не можемо виключити серйозних занепокоєнь, що може бути більше втрат і навіть жертв", - зазначив комісар у справах пожеж у сільській місцевості штату Шейн Фітцімонс.

Причиною пожежі називають тривалі посухи у Новому Південному Уельсі та іншому штаті - Квінсленді, що розташований на північному сході. У п’ятницю, 8 листопада, через збіг високої температури (35 градусів Цельсія) й сильних вітрів на території двох штатів виникло одразу 99 локальних пожеж. У суботу, 9 листопада, температура дещо спала, але на наступний тиждень прогнозується погіршення погодних умов.

"На найближчі місяці переважатимуть нижчі за середні опади та вищі за середні температури", - цитує Фітцімонса ВВС.

За словами прем’єр-міністра Австралії Скота Морісона, нині розглядаються плани залучення військових для гасіння пожеж. “Наші сили оборони не є тренованими пожежниками. Але вони можуть надати значну підтримку в перевезеннях та інших необхідних сферах”, - заявив він.

Постраждалим від пожеж виплатять термінову допомогу - по 1000 австралійських доларів на дорослого й по 400 - на дитину.

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