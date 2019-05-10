В Австралії розробили комп'ютерну гру, яка допоможе діагностувати психічні захворювання

Дані буде аналізувати нейромережа, яка здатна розрізнити особливості поведінки здорових гравців та тих, хто має депресію чи біполярний розлад

Австралійські науковці Організації наукових і промислових досліджень Співдружності розробили комп'ютерну гру, яка допоможе діагностувати психічні захворювання.

У грі учасникам пропонуватимуть обрати один оранжевий чи синій колір декілька разів підряд. За кожен вибір гравці будуть отримувати бали. Після цього програма відстежуватиме подальшу реакцію людини на свій вибір, повідомляє "Громадське".

Далі дані буде аналізувати нейромережа, яка здатна розрізнити особливості поведінки здорових гравців та тих, хто має депресію чи біполярний розлад.

Комп'ютерну гру протестували на 101 учаснику, з них - 34 здорові гравці, 34 з депресією та 33 з біполярним розладом. Програма діагностувала психічний розлад з частотою помилок близько 20-30%.

Розробники зазначають, що цього недостатньо для використання в клінічних цілях, тому працюватимуть над вдосконаленням штучного інтелекту, який ставить діагноз.

Нагадаємо, що до Всесвітнього дня психічного здоров’я доцент кафедри клінічної психології, лікар-психолог Олександр Аврамчук розвіює неправильні уявлення і розповідає про сильні сторони людей з психічними розладами.