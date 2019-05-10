В Австралії розробили комп'ютерну гру, яка допоможе діагностувати психічні захворювання
У грі учасникам пропонуватимуть обрати один оранжевий чи синій колір декілька разів підряд. За кожен вибір гравці будуть отримувати бали. Після цього програма відстежуватиме подальшу реакцію людини на свій вибір, повідомляє "Громадське".
Далі дані буде аналізувати нейромережа, яка здатна розрізнити особливості поведінки здорових гравців та тих, хто має депресію чи біполярний розлад.
Комп'ютерну гру протестували на 101 учаснику, з них - 34 здорові гравці, 34 з депресією та 33 з біполярним розладом. Програма діагностувала психічний розлад з частотою помилок близько 20-30%.
Розробники зазначають, що цього недостатньо для використання в клінічних цілях, тому працюватимуть над вдосконаленням штучного інтелекту, який ставить діагноз.
Нагадаємо, що до Всесвітнього дня психічного здоров’я доцент кафедри клінічної психології, лікар-психолог Олександр Аврамчук розвіює неправильні уявлення і розповідає про сильні сторони людей з психічними розладами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків