Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
СПОРТ

Українська тенісистка не потиснула руку угорській тенісистці через її поїздку до рф, Сіярто розкритикував

07 лютого 2026, 11:20
Українська тенісистка не потиснула руку угорській тенісистці через її поїздку до рф, Сіярто розкритикував
джерело sportbusiness
Водночас вона зазначила, що готова змінити свою позицію, якщо Бондар публічно засудить війну росії проти України.

Українська тенісистка Олександра Олійникова відмовилася від рукостискання з угоркою Анною Бондар після їхнього матчу на турнірі WTA 250 у Румунії.

Олійникова здобула перемогу у двох сетах — 6:4, 6:4 — і вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 250. Ще перед поєдинком українка попередила, що не братиме участі в традиційному спільному фото та не тиснутиме руку суперниці.

У коментарі порталу «Великий Теніс України» спортсменка пояснила своє рішення тим, що Анна Бондар у грудні 2022 року брала участь у турнірі в росії, який фінансувався, зокрема, коштами «Газпрому».

"З морального погляду це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло — тільки 80 років потому", — заявила Олійникова.

Водночас вона зазначила, що готова змінити свою позицію, якщо Бондар публічно засудить війну росії проти України.

На ситуацію відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він назвав поведінку української тенісистки "обурливою і скандальною" та заявив, що спорт не слід змішувати з політикою.

"Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків. Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську “спортсменку”", — заявив угорський міністр.

 

 

УгорщинавійнатенісПетер Сійярто

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється