Українська тенісистка не потиснула руку угорській тенісистці через її поїздку до рф, Сіярто розкритикував

Українська тенісистка Олександра Олійникова відмовилася від рукостискання з угоркою Анною Бондар після їхнього матчу на турнірі WTA 250 у Румунії.

Олійникова здобула перемогу у двох сетах — 6:4, 6:4 — і вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 250. Ще перед поєдинком українка попередила, що не братиме участі в традиційному спільному фото та не тиснутиме руку суперниці.

У коментарі порталу «Великий Теніс України» спортсменка пояснила своє рішення тим, що Анна Бондар у грудні 2022 року брала участь у турнірі в росії, який фінансувався, зокрема, коштами «Газпрому».

"З морального погляду це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло — тільки 80 років потому", — заявила Олійникова.

Водночас вона зазначила, що готова змінити свою позицію, якщо Бондар публічно засудить війну росії проти України.

На ситуацію відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він назвав поведінку української тенісистки "обурливою і скандальною" та заявив, що спорт не слід змішувати з політикою.

"Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків. Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську “спортсменку”", — заявив угорський міністр.