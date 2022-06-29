СПОРТ НОВИНИЛеся Цуренко, Ангеліна Калініна та Марта Костюк виграли свої перші матчі в основній сітці Вімблдонського тенісного турніру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Троє українок одразу подолали стартове коло Вімблдона
Це відбувається вдруге в історії
Франція, Париж, 29 травня 2014 року. Італійська тенісистка Каміла Джорджі під час турніру "Ролан Гаррос" змагається з росіянкою Світланою Кузнєцовою. Фото: АFР
Уперше з 2008 року у другому турі змагань зіграють одразу троє українських тенісисток.
У 2008 році до другого раунду турніру перейшло двоє спортсменок - Олена Бондаренко, Катерина Бондаренко та Тетяна Перебийніс. Проте жодній з них не вдалося пройти далі.
Як повідомлялося, третій турнір серії Grand Slam Вімблдон-2022 триватиме до 11 липня.
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