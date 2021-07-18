Українка Калініна уперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 250 Наступного тижня Калініна, а також уродженка Миколаєва Катерина Козлова (154) виступлять в основній сітці турніру WTA 250 у польському місті Гдиня

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у титульному матчі турніру WTA 250 у столиці Угорщини.

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У півфінальному поєдинку 24-річна уродженка Нової Каховки (№95 WTA) грала з 27-річною американкою Даніель Роуз Коллінз (49). За рахунку 7:6 (7:5), 4:1 на користь Ангеліни суперниця через травму відмовилася від продовження боротьби, передає Укрінформ. Опонентка українки по фіналу визначилася раніше. Лідер посіву, 42-а "ракетка" світу Юлія Путінцева з Казахстану здолала угорку Далму Галфі - 6:2, 3:6, 6:2. Додамо також, що наступного тижня Калініна, а також уродженка Миколаєва Катерина Козлова (154) виступлять в основній сітці турніру WTA 250 у польському місті Гдиня. Як повідомлялося, у фінал кваліфікації цих змагань сьогодні вийшла українка Катерина Бондаренко (214). Читайте також: Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Будапешті

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