СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у титульному матчі турніру WTA 250 у столиці Угорщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Калініна уперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 250
Наступного тижня Калініна, а також уродженка Миколаєва Катерина Козлова (154) виступлять в основній сітці турніру WTA 250 у польському місті Гдиня
Фото: з вільних джерел
У півфінальному поєдинку 24-річна уродженка Нової Каховки (№95 WTA) грала з 27-річною американкою Даніель Роуз Коллінз (49). За рахунку 7:6 (7:5), 4:1 на користь Ангеліни суперниця через травму відмовилася від продовження боротьби, передає Укрінформ.
Опонентка українки по фіналу визначилася раніше. Лідер посіву, 42-а "ракетка" світу Юлія Путінцева з Казахстану здолала угорку Далму Галфі - 6:2, 3:6, 6:2.
Додамо також, що наступного тижня Калініна, а також уродженка Миколаєва Катерина Козлова (154) виступлять в основній сітці турніру WTA 250 у польському місті Гдиня.
Як повідомлялося, у фінал кваліфікації цих змагань сьогодні вийшла українка Катерина Бондаренко (214).
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