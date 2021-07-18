Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українка Калініна уперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 250

Наступного тижня Калініна, а також уродженка Миколаєва Катерина Козлова (154) виступлять в основній сітці турніру WTA 250 у польському місті Гдиня
Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у титульному матчі турніру WTA 250 у столиці Угорщини.
Українка Калініна уперше в кар Фото: з вільних джерел
У півфінальному поєдинку 24-річна уродженка Нової Каховки (№95 WTA) грала з 27-річною американкою Даніель Роуз Коллінз (49). За рахунку 7:6 (7:5), 4:1 на користь Ангеліни суперниця через травму відмовилася від продовження боротьби, передає Укрінформ.
 
Опонентка українки по фіналу визначилася раніше. Лідер посіву, 42-а "ракетка" світу Юлія Путінцева з Казахстану здолала угорку Далму Галфі - 6:2, 3:6, 6:2.
 
Додамо також, що наступного тижня Калініна, а також уродженка Миколаєва Катерина Козлова (154) виступлять в основній сітці турніру WTA 250 у польському місті Гдиня. 
 
Як повідомлялося, у фінал кваліфікації цих змагань сьогодні вийшла українка Катерина Бондаренко (214).
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2021 11:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.