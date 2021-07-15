Українка Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Будапешті Тенісистки провели на корті 1 годину 40 хвилин

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до до 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Будапешті.

Фото: з вільних джерел

24-річна уродженка Нової Каховки (№95 WTA) перемогла 26-річну американку Бернарду Перу (74) - 7:5, 6:3, передає Укрінформ. Тенісистки провели на корті 1 годину 40 хвилин. Як повідомлялося, учора до чвертьфіналу цих змагань вийшла наша Катерина Козлова (154), яка у другому колі за 2 години 15 хвилин здолала Ану Богдан (Румунія, 98) - 4:6, 6:4, 6:2. Читайте також: Українка Калініна виграла турнір IТF у Монпельє

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