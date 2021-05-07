Українка Калініна виграла турнір IТF у Монпельє

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула одиночний титул на турнірі ITF 60 у Монпельє (Франція) із призовим фондом 60 тис дол.

У фінальному поєдинку Ангеліна (№125 WTA) перемогла Маяр Шеріф з Єгипту (119) - 6:2, 6:3, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 20 хвилин.

Калініна виграла третій із трьох фіналів нинішнього сезону. У квітні вона стала чемпіонкою на турнірі ITF W25 у Португалії, а в травні перемогла на змаганнях ITF W60 у Хорватії. Це вже 13-й одиночний титул для уродженки Нової Каховки за час виступів на турнірах ITF.

Нинішнього тижня Ангеліна виступить на турнірі ITF W100 у Контрексевіллі (Франція). У першому колі наша тенісистка зустрінеться з чилійкою Даніелою Сегель.

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