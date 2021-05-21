СПОРТ НОВИНИРумунська тенісистка Сімона Халеп пропустить другий в сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос), який пройде в Парижі з 30 травня по 13 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Третя "ракетка" світу не виступить на Ролан Гаррос-2021
Минулого тижня третя "ракетка" світу отримала пошкодження під час матчу
Фото: 24 канал
За інформацією BTU, минулого тижня третя "ракетка" світу отримала пошкодження під час матчу другого кола на турнірі в Римі, передає Укрінформ.
Після обстеження Халеп повідомила, що це невеликий надрив литкового м'яза лівої ноги. Поки невідомо, коли Симона зможе повернутися до змагань.
Халеп ставала переможницею Відкритого чепіонатов Франції в 2018 році. Минулого сезону тенісистка дійшла до четвертого кола, поступившись майбутній чемпіонці Ізі Швентек з Польщі.
Нагадаємо, що у відборі "Ролан Гаррос" зіграють восьмеро представників України
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