Найсильніші тенісисти світу під час благодійного турніру зібрали $1,2 млн для України

Тенісна асоціація США (USTA), у середу провела турнір "Теніс грає в ім'я світу" ("Tennis for peace") на підтримку України напередодні початку фінального року турніру серії "Великого шолома" Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє womenstennisblog.com.

Під час змагань було зібрано 1,2 мільйона доларів пожертвувань.

У заході, що відбувся в Нью-Йорку, взяли участь зірки тенісу сучасності та минулих років - Рафаель Надаль, Іга Святек, Джон Макінрой, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Лейла Фернандес, Фелікс Оже-Аліасім, Джесіка Пегула, Маттео Стефанос Ціціпас, Тейлор Фріц, Френсіс Тіафо, Томмі Пол, Себастьян Корда та Бен Шелтон.

Надаль і Святек воювали з Макінроєм і Гауффом в одному з найяскравіших моментів вечора.

"Для мене це особливий турнір, тому що Україна знаходиться поруч із моєю країною, і тому що ми, поляки, справді єдині та допомагаємо, і я хочу використати будь-яку можливість, щоб показати людям, що ми всі можемо бути єдині", - заявила перша ракетка світу серед жінок Святек.

Українські гравці Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Дар'я Снігур, а також Сергій Стаховський та Ольга Савчук, які нещодавно завершили кар'єру, також були на стадіоні імені Луї Армстронга, а 12-річний Устин Чорний з Української хорової капели Нью-Йорка виконав гімн України.

В USTA повідомили, що всі доходи від квитків на захід пішли до Фонду допомоги кризовим ситуаціям в Україні GlobalGiving, який спрямовує гуманітарну допомогу постраждалим в Україні та сусідніх країнах, де перебувають українські біженці.

Раніше повідомлялось, що у Канаді провели велопробіг, маршрут якого утворює герб України.