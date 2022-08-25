RSS
НОВИНИ

Найсильніші тенісисти світу під час благодійного турніру зібрали $1,2 млн для України

Тенісна асоціація США (USTA), у середу провела турнір "Теніс грає в ім'я світу" ("Tennis for peace") на підтримку України напередодні початку фінального року турніру серії "Великого шолома" Відкритого чемпіонату США.
Найсильніші тенісисти світу під час благодійного турніру зібрали $1,2 млн для України klasnaocinka.com.ua

Про це повідомляє womenstennisblog.com.

Під час змагань було зібрано 1,2 мільйона доларів пожертвувань.

У заході, що відбувся в Нью-Йорку, взяли участь зірки тенісу сучасності та минулих років - Рафаель Надаль, Іга Святек, Джон Макінрой, Коко Гауфф, Карлос Алькарас, Лейла Фернандес, Фелікс Оже-Аліасім, Джесіка Пегула, Маттео Стефанос Ціціпас, Тейлор Фріц, Френсіс Тіафо, Томмі Пол, Себастьян Корда та Бен Шелтон.

Надаль і Святек воювали з Макінроєм і Гауффом в одному з найяскравіших моментів вечора.

"Для мене це особливий турнір, тому що Україна знаходиться поруч із моєю країною, і тому що ми, поляки, справді єдині та допомагаємо, і я хочу використати будь-яку можливість, щоб показати людям, що ми всі можемо бути єдині", - заявила перша ракетка світу серед жінок Святек.

Українські гравці Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Дар'я Снігур, а також Сергій Стаховський та Ольга Савчук, які нещодавно завершили кар'єру, також були на стадіоні імені Луї Армстронга, а 12-річний Устин Чорний з Української хорової капели Нью-Йорка виконав гімн України.

В USTA повідомили, що всі доходи від квитків на захід пішли до Фонду допомоги кризовим ситуаціям в Україні GlobalGiving, який спрямовує гуманітарну допомогу постраждалим в Україні та сусідніх країнах, де перебувають українські біженці.

Раніше повідомлялось, що у Канаді провели велопробіг, маршрут якого утворює герб України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2022 17:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.