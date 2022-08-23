У Канаді провели велопробіг, маршрут якого утворює герб України

Трек велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України

У столиці канадської провінції Альберта, місті Едмонтон, відбулися велозабіг та хода на підтримку України.



Про це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство України в Едмонтоні.

"До Дня Незалежності України ГКУ в Едмонтоні та Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробіг та ходу центральними вулицями Едмонтона. Трек велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України" - йдеться у дописі.

Зазначається, що "цей велопробіг був присвячений нашим захисниками, які мужньо боронять Незалежність і Свободу України, нашу рідну землю".

Додамо, що велозабіг та хода завершилися біля будівлі парламенту провінції Альберта, де до учасників з короткою промовою звернувся генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко, який особисто долучився до велозабігу.