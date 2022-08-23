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У Канаді провели велопробіг, маршрут якого утворює герб України

Трек велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України
У столиці канадської провінції Альберта, місті Едмонтон, відбулися велозабіг та хода на підтримку України.
У Канаді провели велопробіг, маршрут якого утворює герб України Фото: Consulate General of Ukraine in Edmonton
Про це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство України в Едмонтоні.
 
"До Дня Незалежності України ГКУ в Едмонтоні та Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробіг та ходу центральними вулицями Едмонтона. Трек велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України" - йдеться у дописі.
 
Зазначається, що "цей велопробіг був присвячений нашим захисниками, які мужньо боронять Незалежність і Свободу України, нашу рідну землю".
 
 
Додамо, що велозабіг та хода завершилися біля будівлі парламенту провінції Альберта, де до учасників з короткою промовою звернувся генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко, який особисто долучився до велозабігу.
 
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23 08 2022 09:58
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