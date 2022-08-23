НОВИНИУ столиці канадської провінції Альберта, місті Едмонтон, відбулися велозабіг та хода на підтримку України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді провели велопробіг, маршрут якого утворює герб України
Трек велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України
Фото: Consulate General of Ukraine in Edmonton
Про це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство України в Едмонтоні.
"До Дня Незалежності України ГКУ в Едмонтоні та Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробіг та ходу центральними вулицями Едмонтона. Трек велопробігу було складено так, щоб в результаті утворився герб України" - йдеться у дописі.
Зазначається, що "цей велопробіг був присвячений нашим захисниками, які мужньо боронять Незалежність і Свободу України, нашу рідну землю".
Додамо, що велозабіг та хода завершилися біля будівлі парламенту провінції Альберта, де до учасників з короткою промовою звернувся генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко, який особисто долучився до велозабігу.
Читайте також: У Києві відкрилася виставка "Разом ми - Європа"
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 08 2022 09:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На маяку в Одесі розгорнули величезний прапор України
- ВІДЕО McDonald's перетворює своє сміття на золоті прикраси
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Два ветерани армії США побачили в Україні нове обличчя війни - Soldier of Fortune
- Більшість українців вважають, що державі зараз потрібен сильний лідер - опитування
No articles