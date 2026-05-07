У Перській затоці через блокаду застрягли 1600 суден

Судноплавні компанії чекають гарантій безпеки, перш ніж відновити транзит через регіон.

У Перській затоці залишаються заблокованими майже 1600 суден із близько 20 тисячами моряків на борту через перекриття Іраном Ормузької протоки.

Про це інформує телеканал CNN.

США раніше оголосили військову операцію "Свобода" для супроводу комерційних суден через протоку, однак за 48 годин американським ВМС вдалося вивести лише два кораблі.

Попри військовий супровід, більшість судноплавних компаній не готові ризикувати проходженням через небезпечний район через загрозу атаки, втрати вантажів і ризики для екіпажів.

Данська компанія Maersk підтвердила, що одне з її суден стало частиною конвою під охороною американських військових. За даними компанії, корабель не міг залишити Перську затоку з початку бойових дій у лютому.

Ситуацію ускладнює й те, що страхові контракти часто не покривають збитки, пов’язані з воєнними діями. Через це проходження через Ормузьку протоку без гарантій безпеки може коштувати судновласникам мільйони доларів.

Виконавчий директор порту Лос-Анджелес Джин Серока заявив, що судноплавні компанії не відновлять нормальний транзит без реальних гарантій безпеки.

"Лише справжня та підтверджена мирна угода може повернути довіру комерційного судноплавства", – наголосив він.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі: у мирний час через неї щодня проходить близько 120 суден, які перевозять приблизно п’яту частину світових поставок нафти.

