10 травня 2026, 10:29
WSJ: Ізраїль побудував секретну базу поблизу Ірану
Перед початком війни з Іраном Єрусалим створив військову базу в іракській пустелі для підтримки повітряної кампанії.

Ізраїль незадовго до початку війни з Іраном облаштував секретну військову базу в пустелі Іраку, яку використовував для підтримки повітряної кампанії проти Тегерана. 

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними видання, на об’єкті перебували ізраїльські сили спеціального призначення, а сама база виконувала роль логістичного центру для ВПС Ізраїлю.

Там також розміщували пошуково-рятувальні групи на випадок, якщо ізраїльські літаки будуть збиті під час операцій над Іраном. Водночас, за інформацією медіа, жоден ізраїльський літак втрачений не був.

Журналісти пишуть, що під час одного з епізодів поблизу іранського Ісфахана був збитий американський винищувач F-15. Ізраїль запропонував допомогу в рятувальній операції, однак американські військові самостійно евакуювали пілотів. При цьому ізраїльська авіація завдавала ударів для прикриття операції.

За інформацією джерел, секретну базу ледь не викрили на початку березня після того, як місцевий пастух повідомив про незвичну військову активність у районі, зокрема польоти вертольотів.

Після цього іракські військові направили сили для перевірки території. Як стверджує WSJ, Ізраїль намагався стримати їх просування авіаударами. Тоді уряд Іраку заявив про загибель одного військового та засудив атаку.

Наприкінці березня Багдад подав скаргу до ООН, у якій заявив про удари з боку "іноземних сил" і припустив причетність США. Однак співрозмовники кажуть, що американські військові не брали участі в атаках.

The Wall Street Journal зазначає, що історія зі створенням бази демонструє масштаби підготовки Ізраїлю до операцій проти Ірану та логістичні ризики, на які пішла країна для ведення кампанії на великій відстані від власної території.

 
