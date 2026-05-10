Рубіо і Віткофф обговорили з Катаром деескалацію навколо Ірану

10 травня 2026, 10:02
Фото: з вільних джерел
Вони обговорили з катарським прем’єром шляхи досягнення домовленостей з Тегераном.

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф провели зустріч із прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, під час якої сторони обговорили можливу угоду між Вашингтоном і Тегераном.

Про це повідомляє видання Axios.

За даними медіа, США та Іран наразі ведуть переговори щодо короткого меморандуму, який має стати основою для припинення бойових дій і подальших детальніших домовленостей.

Катар відіграє одну з ключових ролей у посередницькому процесі між сторонами. Хоча офіційним медіатором від початку конфлікту виступав Пакистан, катарська сторона, як зазначає портал, активно працювала за лаштунками переговорів.

За словами джерел видання, основною темою зустрічі Рубіо, Віткоффа та прем’єра Катару стали шляхи досягнення меморандуму про взаєморозуміння, який міг би відкрити шлях до деескалації.

Одне з джерел видання повідомило, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія координують зусилля для просування потенційної угоди.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні домовленостей", –зазначив співрозмовник.

Раніше повідомлялось, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який, за даними телеканалу, зазнав поранення, може брати участь у переговорах зі США "з тіні".

Ми також писали, що переговори між США та Іраном можуть стартувати вже найближчими днями

 

 

