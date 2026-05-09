Переговори між США та Іраном можуть стартувати вже найближчими днями – WSJ

09 травня 2026, 10:11
з вільних джерел
Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму.

Представники США та Ірану можуть вже наступного тижня зустрітися в Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел, сторони за посередництва працюють над односторінковим меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри місячних переговорів про припинення конфлікту. Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму, а обидві сторони розглядають можливість виведення частини іранських запасів високозбагаченого урану за кордон, хоча публічні заяви сторін залишаються суперечливими.

Серед ключових умов меморандуму – заклик до Ірану послабити контроль над Ормузькою протокою та зобов'язання США зняти блокаду іранських портів на час 30-денних переговорів. Якщо переговори пройдуть успішно, термін може бути продовжений за взаємною згодою. Питання масштабу пом'якшення санкцій залишається дискусійним і може стати каменем спотикання.

Президент Трамп заявив журналістам, що очікує отримати відповідь Ірану щодо місячних переговорів уже в п'ятницю ввечері. "Імовірно, сьогодні ввечері я отримаю лист. Подивимося, як усе піде. Скоро дізнаємося", – сказав він.

