Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іранська війна розколює союз Трампа і Нетаньягу

10 травня 2026, 10:57
Іранська війна розколює союз Трампа і Нетаньягу
Фото: Thinkstock
Координація між Вашингтоном і Єрусалимом поступово слабшає, а розбіжності стають дедалі помітнішими.

Союз між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу почав давати тріщини на тлі війни проти Ірану. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Guardian, що фіксує помітне охолодження у відносинах між Вашингтоном і Єрусалимом.

Попри публічні заяви Нетаньягу про "повну координацію" з адміністрацією Трампа та регулярні контакти з американським лідером, паралельно з’являються сигнали про зменшення реального рівня консультацій між сторонами щодо іранського напрямку.

Експерти припускають, що демонстративна риторика про ідеальну співпрацю може приховувати зростаючу напругу. За словами аналітиків, надмірний акцент на єдності часто є ознакою внутрішніх розбіжностей.

Як зазначається, Нетаньягу активно переконував Вашингтон у швидкому ослабленні Ірану, посилаючись на економічні проблеми країни та можливу нестабільність режиму. Однак ці прогнози не справдилися: Іран зберіг здатність до опору, ситуація в регіоні загострилася, а атаки на американські об’єкти лише поглибили кризу.

На цьому тлі, за даними джерел, Ізраїль поступово опинився осторонь частини переговорних процесів щодо врегулювання конфлікту. Додатково напругу підсилили публічні заяви Трампа, який розкритикував окремі військові дії Ізраїлю, зокрема удари по іранській інфраструктурі, а також наголошував на небажанні підтримувати ескалацію.

Попри це, аналітики вказують, що повного розриву між сторонами не відбулося. Колишні радники та експерти відзначають: політична взаємозалежність Вашингтона і Єрусалима залишається значною, а сам Трамп не може повністю дистанціюватися від конфлікту, в який уже глибоко залучені США.

 

СШАІзраїльсюоз

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється