Іранська війна розколює союз Трампа і Нетаньягу

Координація між Вашингтоном і Єрусалимом поступово слабшає, а розбіжності стають дедалі помітнішими.

Союз між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу почав давати тріщини на тлі війни проти Ірану.

Про це йдеться в матеріалі газети The Guardian, що фіксує помітне охолодження у відносинах між Вашингтоном і Єрусалимом.

Попри публічні заяви Нетаньягу про "повну координацію" з адміністрацією Трампа та регулярні контакти з американським лідером, паралельно з’являються сигнали про зменшення реального рівня консультацій між сторонами щодо іранського напрямку.

Експерти припускають, що демонстративна риторика про ідеальну співпрацю може приховувати зростаючу напругу. За словами аналітиків, надмірний акцент на єдності часто є ознакою внутрішніх розбіжностей.

Як зазначається, Нетаньягу активно переконував Вашингтон у швидкому ослабленні Ірану, посилаючись на економічні проблеми країни та можливу нестабільність режиму. Однак ці прогнози не справдилися: Іран зберіг здатність до опору, ситуація в регіоні загострилася, а атаки на американські об’єкти лише поглибили кризу.

На цьому тлі, за даними джерел, Ізраїль поступово опинився осторонь частини переговорних процесів щодо врегулювання конфлікту. Додатково напругу підсилили публічні заяви Трампа, який розкритикував окремі військові дії Ізраїлю, зокрема удари по іранській інфраструктурі, а також наголошував на небажанні підтримувати ескалацію.

Попри це, аналітики вказують, що повного розриву між сторонами не відбулося. Колишні радники та експерти відзначають: політична взаємозалежність Вашингтона і Єрусалима залишається значною, а сам Трамп не може повністю дистанціюватися від конфлікту, в який уже глибоко залучені США.