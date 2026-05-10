Штайнмаєра розглядають для участі в мирних переговорах – ЗМІ

У ФРН вивчають варіанти участі в можливих переговорах із росією.

У Німеччині розглядають можливість обговорення кандидатури чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як потенційного перемовника від ЄС у процесі врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомляє Spiegel, посиючись на джерела в керівній коаліції.

За словами співрозмовників видання, ідея полягає в тому, що Штайнмаєр може бути одним із можливих представників Євросоюзу на переговорах щодо війни. У коаліції планують внутрішні консультації щодо цієї пропозиції.

Йдеться також про те, що президентський термін Штайнмаєра добігає кінця – його наступника мають обрати 30 січня 2027 року.

Джерела зазначають, що пропозиція пов’язана з дискусіями навколо можливих форматів переговорів. Зокрема, на тлі ідеї залучення ексканцлера Герхарда Шредера, яку раніше озвучував Владімір путін, обговорюється варіант так званого "переговорного дуету".

Водночас у матеріалі не уточнюється, наскільки серйозною є підтримка цієї ідеї в коаліції та чи йдеться про реальне просування кандидатури Штайнмаєра, чи лише про попередні дискусії.

В той же час, у СДПН пропонують Шредера як посередника між ЄС і рф.