Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Штайнмаєра розглядають для участі в мирних переговорах – ЗМІ

10 травня 2026, 20:09
Штайнмаєра розглядають для участі в мирних переговорах – ЗМІ
штайнмаєр
У ФРН вивчають варіанти участі в можливих переговорах із росією.

У Німеччині розглядають можливість обговорення кандидатури чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як потенційного перемовника від ЄС у процесі врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомляє Spiegel, посиючись на джерела в керівній коаліції.

За словами співрозмовників видання, ідея полягає в тому, що Штайнмаєр може бути одним із можливих представників Євросоюзу на переговорах щодо війни. У коаліції планують внутрішні консультації щодо цієї пропозиції.

Йдеться також про те, що президентський термін Штайнмаєра добігає кінця – його наступника мають обрати 30 січня 2027 року.

Джерела зазначають, що пропозиція пов’язана з дискусіями навколо можливих форматів переговорів. Зокрема, на тлі ідеї залучення ексканцлера Герхарда Шредера, яку раніше озвучував Владімір путін, обговорюється варіант так званого "переговорного дуету".

Водночас у матеріалі не уточнюється, наскільки серйозною є підтримка цієї ідеї в коаліції та чи йдеться про реальне просування кандидатури Штайнмаєра, чи лише про попередні дискусії.

В той же час, у СДПН пропонують Шредера як посередника між ЄС і рф

 

НімеччинавійнаВальтер Штайнмаєр

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється