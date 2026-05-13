Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції
13 травня 2026, 10:05
Це стало можливо завдяки "новому імені".
Китай змінив офіційну транслітерацію імені державного секретаря США Марко Рубіо, щоб той зміг потрапити до країни, попри китайські санкцїї, під час свого візиту з американським президентом Дональдом Трампом.
Про це передає Guardian.
Коли Рубіо був сенатором, він висловлювався проти політики Китаю щодо примусової праці, тому Пекін двічі запроваджував проти нього санкції. Проте незадовго до того, як Трамп призначив Рубіо своїм державним секретарем у січні 2025 року, Китай почав офіційно використовувати інший китайський ієрогліф для складу "лу" – перший склад у прізвищі посадовця.
Санкції Китаю передбачали заборону на в’їзд до країни, тому в такий спосіб Пекін дозволив Рубіо приїхати у складі делегації. Нещодавно представник китайського посольства Лю Пен’ю заявив, що Китай не буде перешкоджати в’їзду Рубіо й підкреслив, що санкції проти нього запровадили, коли він був сенатором.
Рубіо також був одним з авторів законодавства Конгресу США про запровадження широких санкцій проти Китаю через нібито використання людей для примусової праці, переважно уйгурської меншини.