Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції

Це стало можливо завдяки "новому імені".

Китай змінив офіційну транслітерацію імені державного секретаря США Марко Рубіо, щоб той зміг потрапити до країни, попри китайські санкцїї, під час свого візиту з американським президентом Дональдом Трампом.

Коли Рубіо був сенатором, він висловлювався проти політики Китаю щодо примусової праці, тому Пекін двічі запроваджував проти нього санкції. Проте незадовго до того, як Трамп призначив Рубіо своїм державним секретарем у січні 2025 року, Китай почав офіційно використовувати інший китайський ієрогліф для складу "лу" – перший склад у прізвищі посадовця.