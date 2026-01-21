Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Bloomberg: путін неофіційно отримав проєкт мирного плану України та ЄС

21 січня 2026, 16:53
з вільних джерел
Джерела агентства повідомили, що документи були передані через помічника диктатора Кирила Дмитрієва.

На початку січня російський диктатор владімір путін неофіційно отримав проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що документи були передані через помічника диктатора Кирила Дмитрієва. Їх отримання дозволило путіну підготувати зауваження та пропозиції до очікуваних переговорів за участі спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Кремль розглядає отримання проєкту мирного плану, як значний "крок уперед". Водночас багато питань, які цікавили рф, або були відсутні, або сформульовані в спосіб, який москва вважав незадовільним.

Крім того, повідомили джерела Bloomberg, країна-агресорка вважає, що Кушнер допоміг вибудувати рамки переговорів і структурувати процес діалогу з путіним.

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра зустрінуться з російським диктатором. За словами Віткоффа, саме росіяни просять про цю зустріч.

Віткофф розповів ЗМІ, що у відносинах між Україною та рф за останні тижні вдалося досягти значного прогресу, але питання територій все ще залишається каменем спотикання. 

Речник кремля Дмітрій Пєсков підтвердив плани путіна зустрітися з Віткоффом. 

