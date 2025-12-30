Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чим iPhone 14 Pro Max не поступається 16 і навіть 17 Про Макс

30 грудня 2025, 12:50
Вихід нових iPhone відсуває старіші моделі на другий план, але не робить їх застарілими. Частина моделей ще актуальна. Вони надійні, технологічні й за меншою ціною. Саме в цьому їхня цінність. Айфон 14 Pro Max не втратив позицій. Завдяки підтримці від Apple і перевіреному "залізу", модель все ще популярна. Та залишається флагманським смартфоном.

Естетика та відчуття завершеності

Чотирнадцята версія, представлена у 2022 році, стала відправною точкою для Dynamic Island. Саме у флагманах 14-ї серії цей елемент з’явився вперше. Він замінив "моноброву", яка займала екран і слугувала лише рамкою для фронтальних датчиків. Dynamic Island додав функціональності й зробив інтерфейс живішим.

На тлі iPhone 17 Pro Max з акцентом на футуризм, "чотирнадцятий" виглядає стримано та солідно. Порівняно з iPhone 16 Pro Max, він не сприймається компромісним, хоча використовує інші матеріали й кольори. Полірована рамка з нержавіючої сталі забезпечує міцність і довговічність. Майже на рівні титану.

Плоскі бічні грані та "плитковий" формфактор підкреслюють спадковість дизайну. 14 Про Макс має вигляд в одному стилі з новішими флагманами.

Продуктивність поза часом

Апаратна частина Айфона 14 Про Макс і сьогодні справляється з задачами без відчутних обмежень. 6-ядерний процесор із 5-ядерною графікою працює швидко й плавно. Потужності вистачає для щоденних задач і для обробки фото та вимогливих ігор.

Особливості моделі

  • 6 ГБ оперативної пам’яті, оптимізованої iOS, яка на практиці працює ефективніше за 8-12 ГБ у багатьох Android-смартфонах;

  • ефективне внутрішнє охолодження та корпус, що добре відводить тепло;

  • стабільна робота системи без помітних лагів і зависань;

  • до 1 ТБ вбудованої пам’яті та доступна конфігурація на 128 ГБ для раціональної покупки.

Камера — універсальний інструмент

Потрійна камера з широким, надшироким і телефото-модулем є однією з найвдаліших у лінійці iPhone. Після "тринадцятки" з 12 МП це був помітний крок уперед у мобільній фотографії. Смартфон отримав основний сенсор 48 МП, фотонний рушій і покращений нічний режим. Це підвищило деталізацію та якість знімків. В iPhone 16 і 17 акцент зроблено на ШІ та експерименти з обробкою. Чотирнадцята версія робить ставку на передбачуваний результат.

Співвідношення ціни та можливостей

З часом "чотирнадцятка" опинилася у вигідній позиції за співвідношенням ціни та можливостей. Модель пропонує флагманський функціонал, але коштує дешевше за новіші. Вона залишається раціональним вибором серед Айфонів.

Вибрати її мотивують ряд чинників:

  1. Преміальний дисплей з адаптивною частотою оновлення та режимом Always On.

  2. Зносостійкі матеріали корпусу й ширша палітра кольорів, включно з темно-фіолетовим і золотим.

  3. Роз’єм Lightning, який зручний при переході зі старшого iPhone та сумісний з уже наявними аксесуарами.  

Висновок

iPhone 14 Pro Max не губиться серед новіших моделей. Це заслуга перевірених рішень і актуальних можливостей. Він не застаріває за дизайном чи функціональністю. Його цінність визначається цілісністю та продуманістю характеристик.

