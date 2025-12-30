Україна отримала спеціалізовані автомобілі швидкої допомоги від Казахстану
Україна продовжує отримувати практичну підтримку для системи охорони здоров’я від міжнародних партнерів, навіть попри складну геополітичну ситуацію.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
У МОЗ відбулася передача трьох спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги CITROEN JUMPER типу С. Техніка надійшла як благодійна допомога від холдингу BI-Group, що представляє Республіку Казахстан.
Кожен автомобіль повністю оснащений сучасним обладнанням для надання екстреної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів. У комплект входять апарат штучної вентиляції легенів, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інші необхідні прилади.
Передані швидкі розподілили між трьома медичними закладами Черкаської області: Тальнівською багатопрофільною лікарнею, Черкаським обласним кардіологічним центром та Лисянською територіальною лікарнею. Загальна вартість допомоги становить 9,78 мільйона гривень.
У МОЗ підкреслили, що підтримка України з боку Казахстану здійснюється попри збереження економічних та робочих відносин цієї країни з росією. Ініціатива реалізована за сприяння Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Казахстаном.
Нагадаємо, що з початку року в Казахстані порушено близько 700 кримінальних проваджень проти громадян, які брали участь у бойових діях проти України на боці російських сил, незалежно від форми служби.