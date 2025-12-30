Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала спеціалізовані автомобілі швидкої допомоги від Казахстану

30 грудня 2025, 12:41
Фото з вільних джерел
У МОЗ підкреслили, що підтримка України з боку Казахстану здійснюється попри збереження економічних та робочих відносин цієї країни з росією.

Україна продовжує отримувати практичну підтримку для системи охорони здоров’я від міжнародних партнерів, навіть попри складну геополітичну ситуацію.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У МОЗ відбулася передача трьох спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги CITROEN JUMPER типу С. Техніка надійшла як благодійна допомога від холдингу BI-Group, що представляє Республіку Казахстан.

Кожен автомобіль повністю оснащений сучасним обладнанням для надання екстреної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів. У комплект входять апарат штучної вентиляції легенів, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інші необхідні прилади.

Передані швидкі розподілили між трьома медичними закладами Черкаської області: Тальнівською багатопрофільною лікарнею, Черкаським обласним кардіологічним центром та Лисянською територіальною лікарнею. Загальна вартість допомоги становить 9,78 мільйона гривень.

У МОЗ підкреслили, що підтримка України з боку Казахстану здійснюється попри збереження економічних та робочих відносин цієї країни з росією. Ініціатива реалізована за сприяння Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Казахстаном.

Нагадаємо, що з початку року в Казахстані порушено близько 700 кримінальних проваджень проти громадян, які брали участь у бойових діях проти України на боці російських сил, незалежно від форми служби.

Більше публікацій

