ПОЛІТИКА

Трамп заявив про готовність підтримати нові удари Ізраїлю по Ірану

30 грудня 2025, 11:35
Фото: reuters.com
Цю заяву було зроблено напередодні переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

У Вашингтоні дали зрозуміти, що можливі подальші кроки Тегерана навколо іранської ядерної та ракетної програм можуть призвести до жорсткої силової відповіді з боку Ізраїлю за підтримки США.

Про це повідомляє CNN.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати нові удари Ізраїлю по Ірану в разі, якщо Тегеран продовжить роботу над ракетними розробками і ядерною програмою.

"Я чую, що Іран намагається відносити (ядерну програму). І якщо вони зроблять це, нам доведеться її знищити", - заявив Трамп, додавши: "Ми збираємося їх знищити. Ми збираємося їх знищити. Але я сподіваюся, що цього не станеться".

Глава Білого дому уточнив, що приводом для нових атак можуть стати подальші кроки Ірану у сфері озброєнь.

"Якщо вони продовжать із ракетами? Так. А якщо з ядерною зброєю? Швидко! Гаразд, ми зробимо це безумовно. Але в іншому разі ми зробимо це негайно", - підкреслив президент США.

Відомо, що Ізраїль має намір проінформувати американську сторону про можливі сценарії повторного удару по Ірану.

У Тель-Авіві висловлюють стурбованість тим, що Тегеран розпочав відновлення об'єктів зі збагачення урану, пошкоджених ударами США в червні.

При цьому ще більш серйозною загрозою ізраїльська влада вважає спроби Ірану відновити виробництво балістичних ракет і відремонтувати елементи системи протиповітряної оборони.

ІранДональд ТрампБеньямін Нетаньягу

