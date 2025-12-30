Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп визнає складність переговорів щодо миру в Україні: ключові питання залишаються невирішеними — NYT

30 грудня 2025, 10:33
Трамп визнає складність переговорів щодо миру в Україні: ключові питання залишаються невирішеними — NYT
Наприкінці року Трамп і Зеленський опинилися в ситуації.

Президент США Дональд Трамп, який активно просуває переговори між Україною та росією, дедалі частіше стикається з реальністю, що ускладнює досягнення швидкої мирної угоди. Попри заяви Білого дому про "певний прогрес", ключові питання - передусім гарантії безпеки для України - залишаються невирішеними.

Про це пише The New York Times.

За кілька годин до зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго глава МЗС росії Сергій Лавров фактично поставив під сумнів сенс цих переговорів. Він заявив, що москва ніколи не погодиться на розміщення європейських військ в Україні - одного з центральних елементів безпекового плану Києва.

"Якщо європейці з’являться, вони стануть законною мішенню", - заявив Лавров, коментуючи можливу присутність сил ЄС для стримування нової агресії рф та контролю демілітаризованої зони.

Найскладнішим питанням залишається довгострокове стримування росії. Зеленський наполягає, що запропонований 20-пунктовий план передбачає для України гарантії безпеки, "подібні до статті 5 НАТО", тобто зобов’язання США захищати Україну у разі нового нападу.

Однак Трамп уникає таких формулювань. Він також стикається з внутрішнім політичним опором: значна частина республіканців, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, виступає проти будь-яких зобов’язань, які можуть втягнути США у війну за Україну.

Ще один елемент стратегії Трампа - досягнення "стратегічної стабільності" з росією. У його розумінні це означає не лише контроль над ядерними ризиками, а й нормалізацію дипломатичних та економічних відносин. Такий сценарій передбачає скасування санкцій, відновлення торгівлі та повернення росії до західної економічної орбіти.

Європейські лідери та частина американського істеблішменту називають ці ідеї наївними й небезпечними, доки путін залишається при владі.

Наприкінці року Трамп і Зеленський опинилися в ситуації, яку ще кілька місяців тому важко було уявити: на столі лежать детальні мирні пропозиції, а сам Трамп визнає, що швидкого рішення не буде. "Дедлайнів немає", - заявив він, фактично відмовившись від попередніх обіцянок завершити війну "за один день".

Колишній посадовець Ради національної безпеки США Томас Грем зазначає, що, попри критику, сам факт переговорів став можливим лише після того, як Трамп у лютому відновив прямий діалог із путіним:

"Контури остаточного врегулювання видно, навіть якщо обидві сторони рішуче це заперечують".

Водночас ключові питання залишаються без відповідей: чи готова росія до реальних компромісів, чи погодиться вона на демілітаризовану зону і що саме США готові гарантувати Україні у разі нової агресії. Саме ці рішення зрештою визначать, чи стане нинішня дипломатія шляхом до миру.

