Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський назвав слова путіна про "успіх України" брехнею та спробою вплинути на Трампа

30 грудня 2025, 10:54
Зеленський назвав слова путіна про
Фото: Telegram/Зеленський
Він переконаний, що заяви путіна адресовані не Києву.

Президент Володимир Зеленський вважає, що слова російського диктатора владіміра путіна про бажання "успіху України", які він нібито сказав очільнику Білого дому Дональду Трампу, є спробою вплинути на американського лідера, аби він не тиснув на Кремль із вимогою закінчити війну.

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я не довіряю росіянам. Я не довіряю путіну, і він не хоче успіху для України. Вірю, що він може сказати такі слова президенту Трампу, але це брехня. Він не хоче, щоб Трамп чинив на нього ще більший тиск санкціями", — сказав Зеленський.

Політик скептично поставився до заяви путіна про нібито готовність допомогти Україні у післявоєнній відбудові., зокрема "постачаючи дешеву електроенергію".

"Нам не потрібна дешева енергія, бо ми заплатили високу ціну своїми життями. Нам нічого від них не потрібно. Вони мають дати нам гроші, і ми відновимо все, що потрібно відновити. Тому я думаю, що слова путіна спрямовані на Трампа, щоб знайти спосіб спілкування з ним", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції у Флориді із Зеленським очільник Білого дому розповів, що нібито путін "щирий у своєму бажанні бачити Україну успішною" і "щедрий", зокрема щодо "поставок дешевої енергії".

війнаВладімір ПутінДональд ТрампВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється