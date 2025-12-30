Зеленський назвав слова путіна про "успіх України" брехнею та спробою вплинути на Трампа

Він переконаний, що заяви путіна адресовані не Києву.

Президент Володимир Зеленський вважає, що слова російського диктатора владіміра путіна про бажання "успіху України", які він нібито сказав очільнику Білого дому Дональду Трампу, є спробою вплинути на американського лідера, аби він не тиснув на Кремль із вимогою закінчити війну.

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я не довіряю росіянам. Я не довіряю путіну, і він не хоче успіху для України. Вірю, що він може сказати такі слова президенту Трампу, але це брехня. Він не хоче, щоб Трамп чинив на нього ще більший тиск санкціями", — сказав Зеленський.

Політик скептично поставився до заяви путіна про нібито готовність допомогти Україні у післявоєнній відбудові., зокрема "постачаючи дешеву електроенергію".

"Нам не потрібна дешева енергія, бо ми заплатили високу ціну своїми життями. Нам нічого від них не потрібно. Вони мають дати нам гроші, і ми відновимо все, що потрібно відновити. Тому я думаю, що слова путіна спрямовані на Трампа, щоб знайти спосіб спілкування з ним", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції у Флориді із Зеленським очільник Білого дому розповів, що нібито путін "щирий у своєму бажанні бачити Україну успішною" і "щедрий", зокрема щодо "поставок дешевої енергії".