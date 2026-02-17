Рішення владіміра путіна змінити склад делегації свідчить про те, що він "не хоче нічого домогтися" на переговорах у Женеві.

Для участі у переговорах з Україною та США у Женеві кремль змінив склад своєї делегації — замість голови ГРУ Ігоря Костюкова, який очолював російську команду на зустрічах в Еміратах, цю роль перейняв на себе помічник диктатора, історик Владімір Мєдінскій. Він відомий тим, що виправдовує повномасштабне вторгнення рф в Україну історичними фактами. Щоправда, не завжди правдоподібно — західні медіа вже неодноразово ловили його на брехні та некомпетентності.

Аналітик Sky News Майкл Кларк вважає, що рішення владіміра путіна змінити склад делегації свідчить про те, що він "не хоче нічого домогтися" на переговорах у Женеві. Саме тому там сьогодні Мєдінскій — "мерзенний тип" з "божевільним уявленням про російську історію", який любить читати всім лекції.

"Він лається матом, дратує людей, злить їх. Він фактично нападає на них особисто, тому що його мета — змусити їх піти й сказати, що переговори провалилися, тому що вони самі від них відмовилися", — пояснює Кларк.

Його попередник — Костюков — "знає всі деталі". Кларк вважає, що він справді міг би досягти прогресу з головою ОПУ Кирилом Будановим, хоча аналітик називає цих двох "старими суперниками".

"Вони б убили один одного, якби могли, але вони виконують одну і ту ж роботу", — пише аналітик.

У Женеві (Швейцарія) стартував черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, росія. Українська делегація має погоджені президентом України Володимиром Зеленським рамки роботи й чіткий мандат.