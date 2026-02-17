Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мєдінскій на чолі делегації рф – це сигнал, що кремль не налаштований домовлятися

17 лютого 2026, 18:58
Мєдінскій на чолі делегації рф – це сигнал, що кремль не налаштований домовлятися
джерело Міністерство культури рф
Рішення владіміра путіна змінити склад делегації свідчить про те, що він "не хоче нічого домогтися" на переговорах у Женеві.

Для участі у переговорах з Україною та США у Женеві кремль змінив склад своєї делегації — замість голови ГРУ Ігоря Костюкова, який очолював російську команду на зустрічах в Еміратах, цю роль перейняв на себе помічник диктатора, історик Владімір Мєдінскій. Він відомий тим, що виправдовує повномасштабне вторгнення рф в Україну історичними фактами. Щоправда, не завжди правдоподібно — західні медіа вже неодноразово ловили його на брехні та некомпетентності. 

Аналітик Sky News Майкл Кларк вважає, що рішення владіміра путіна змінити склад делегації свідчить про те, що він "не хоче нічого домогтися" на переговорах у Женеві. Саме тому там сьогодні Мєдінскій — "мерзенний тип" з "божевільним уявленням про російську історію", який любить читати всім лекції. 

"Він лається матом, дратує людей, злить їх. Він фактично нападає на них особисто, тому що його мета — змусити їх піти й сказати, що переговори провалилися, тому що вони самі від них відмовилися", — пояснює Кларк.

Його попередник — Костюков — "знає всі деталі". Кларк вважає, що він справді міг би досягти прогресу з головою ОПУ Кирилом Будановим, хоча аналітик називає цих двох "старими суперниками". 

"Вони б убили один одного, якби могли, але вони виконують одну і ту ж роботу", — пише аналітик.

У Женеві (Швейцарія) стартував черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі – Україна, США, росія. Українська делегація має погоджені президентом України Володимиром Зеленським рамки роботи й чіткий мандат.

війнапереговориВладімір ПутінВладімір Мєдінскій

Останні матеріали

Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється