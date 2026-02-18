США та Ізраїль готуються до великого удару по Ірану – ЗМІ

Операція може стати найбільшим військовим втручанням США на Близькому Сході за останнє десятиліття.

Адміністрація Трампа ближче до масштабної війни в Ірані, ніж вважає більшість експертів. Військова операція може тривати кілька тижнів і нагадувати повномасштабну війну, а не обмежену операцію на зразок тієї, що проводилася у Венесуелі.

Про це йдеться у статті американського видання Axios.

Ймовірно, це буде спільна американсько-ізраїльська кампанія, значно масштабніша за 12-денну операцію Ізраїлю минулого року, коли США приєдналися для знищення підземних ядерних об'єктів Ірану. Така війна матиме серйозні наслідки для всього Близького Сходу та безпосередньо вплине на президентство Трампа.

Хоча увага Конгресу та громадськості зараз зайнята іншими питаннями, обговорення можливої операції майже відсутнє. Джерела кажуть, що Трамп уже на початку січня розглядав удари по Ірану через репресії проти протестувальників, але потім адміністрація переключилася на поєднання переговорів і нарощування військової сили.

Радники Трампа, Джаред Кушнер та Стів Віткофф, минулого тижня тривало обговорювали з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі шляхи врегулювання у Женеві. Хоча прогрес частково був, суттєві розбіжності залишаються, а оптимізм американських посадовців щодо угоди обмежений.

Віцепрезидент США Джеймс Ді Венс наголосив, що, хоча Трамп прагне угоди, він може вирішити, що дипломатія ''досягла свого природного кінця'', і почати військову операцію.

На Близькому Сході нарощено американську військову присутність: два авіаносці, десятки бойових кораблів, сотні винищувачів (F-35, F-22, F-16) та системи ППО. Понад 150 вантажних рейсів доставили озброєння та боєприпаси, і ще 50 винищувачів відправили до регіону за останні 24 години.

Американські посадовці попереджають, що операція може початися швидко і бути масштабнішою, ніж більшість усвідомлює. Радники вважають, що Трамп не відступить без значних поступок Ірану щодо ядерної програми.

Ізраїльський уряд, який наполягає на максималістському сценарії щодо зміни режиму та знищення ядерної і ракетної програм Ірану, готується до можливого удару протягом кількох днів.

За словами американських джерел, точні терміни невідомі – удари можуть відбутися вже за кілька тижнів. Один із радників Трампа зазначив:

"Є близько 90% ймовірності, що ми побачимо кінетичну дію найближчим часом. Це не блеф''.

Дипломатичний прорив наразі малоймовірний, і всі ознаки свідчать, що адміністрація Трампа готова перейти до дій, якщо переговори зазнають невдачі.

