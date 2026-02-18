Нігер звинуватив Україну в "окупації" Беніну: МЗС спростовує

Такі заяви є дезінформацією, спрямованою на дискредитацію України.

Лідер хунти Нігеру Абдурахман Чіані заявив, що частина території Беніну нібито перебуває під контролем "українських і французьких військових". На його думку, Україна причетна до "окупації" африканської держави.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Речник заявив, що інформація не відповідає дійсності та є дезінформацією, спрямованою на дискредитацію України і створення фейкового образу зовнішньої загрози.

"В принципі, цим товаришам у Республіці Нігер не звикати займатися такими провокаціями", – зазначив Тихий.

Він також підкреслив можливу роль росії у поширенні цих заяв. За його словами, хунта Нігеру повністю залежить від москви, і ці звинувачення, ймовірно, "робляться не з їхньої власної ініціативи, а за вказівкою російської федерації".

МЗС України закликає африканські медіа, партнерів та колег критично ставитися до неперевіреної інформації, особливо коли вона стосується міжнародної безпеки:

"Закликаємо спиратися на перевірені джерела та враховувати офіційне спростування цих заяв", – додав Тихий.

Нагадаємо, що Нігер наразі має напружені відносини з Беніном, а Чіані прийшов до влади у 2023 році, спираючись на підтримку російських державно-приватних військових компаній.