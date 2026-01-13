Сибіга звинуватив росію у цинічній атаці на Україну під час засідання ООН

Міністр підкреслив, що не може бути жодних пауз у підтримці України та тиску на москву з метою змусити її припинити війну.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що країна-агресор росія цинічно завдала удару по українських містах, коли у США відбувалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене її попереднім обстрілам.

"В Україні морозний ранок з екстремально низькими температурами нижче -15 °C. І саме тому росія вночі здійснила атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів, 18 балістичних і 7 крилатих ракет, націлившись на енергетичну інфраструктуру, щоб позбавити людей електроенергії, води та опалення", — написав він на своїй сторінці у X.

Як зазначив Сибіга, рф свідомо намагається створити умови життя, розраховані на фізичне знищення українського народу, що повністю підпадає під визначення статті II Конвенції про запобігання злочину геноциду.

"Цинічно, що росія здійснила цю атаку саме тоді, коли в Нью-Йорку відбувалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене її попереднім варварським ударам по цивільним людям в Україні", — зауважив він.

Сибіга додав, що країна-агресор демонструє повну зневагу не лише до Статуту ООН, а й до мирних зусиль, очолюваних США.

"Нам потрібні конкретні кроки для підвищення ціни війни для агресора", — наголосив глава МЗС України.

У ніч проти 13 січня росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів.