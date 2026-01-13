Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія масовано атакувала Україну дронами й ракетами: є загиблі, поранені та руйнування у кількох регіонах

13 січня 2026, 09:31
росія масовано атакувала Україну дронами й ракетами: є загиблі, поранені та руйнування у кількох регіонах
джерело dsns_telegram
Під ударом опинилися Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровська та Житомирська області.

У ніч на 13 січня та зранку росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Під ударом опинилися Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровська та Житомирська області. Зафіксовані пожежі, руйнування об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків, є загиблі та постраждалі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, впродовж ночі над різними регіонами України фіксувалися ворожі дрони. У Києві та низці областей тричі оголошували повітряну тривогу.

У компанії ДТЕК повідомили про атаку на одну з теплоелектростанцій. Внаслідок удару суттєво пошкоджено обладнання.

У компанії зазначили, що це вже восьма масована атака на ТЕС ДТЕК з жовтня 2025 року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія атакувала теплоелектростанції компанії понад 220 разів: 59 енергетиків отримали поранення, четверо загинули.

Київ і область

Під час нічної атаки в Києві фіксувалися перебої з електропостачанням. Також повідомлялося про майже повне знеструмлення Ірпеня, Бучі та Гостомеля.
Зранку, на тлі загрози ракетних ударів, у столиці та частині області запровадили екстрені відключення світла.

Мер Броварів Іван Сапожко повідомив, що у селі Требухів на Київщині зафіксовано падіння уламків ракети на відкритій території.

Харків і передмістя

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, російський дрон влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі міста, виникла пожежа.

Найбільших руйнувань зазнало передмістя Харкова. Внаслідок удару балістичними ракетами та дронами зруйновано термінал "Нової пошти". За даними ДСНС, загинули чотири людини, ще шість постраждали. Рятувальники врятували 30 осіб, двох дістали з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Одеса

В Одесі внаслідок атаки дронів пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні будинки та об’єкти соціальної інфраструктури — лікарню, дитячий садок, луна-парк, фітнес-центр, приватний транспорт.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив про шістьох постраждалих. Двоє людей госпіталізовані з травмами середньої тяжкості, ще чотирьом надали допомогу на місці.

Дніпропетровська область

Увечері 12 січня росіяни атакували дронами Кривий Ріг — без суттєвих наслідків. Уночі під час комбінованої атаки удари завдали по Зеленодольській громаді.

Пошкоджено інфраструктуру, два приватні будинки та газогін, виникла пожежа. Постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували. За даними ДСНС, у різних районах області поранення також отримали чоловік і жінка, усі пожежі ліквідовано.

Житомирська область

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про удари по об’єктах критичної інфраструктури в Коростенському та Звягельському районах. Виникла пожежа, інформації про загиблих чи постраждалих немає. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу та обстежують території.

росія продовжує системні атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, намагаючись залишити міста без світла, тепла й води в зимовий період.

КиїввійнаОдесаХарківДніпроЖитомиратакаЗСУросія окупанти

