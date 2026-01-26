Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія виводить війська із Сирії

26 січня 2026, 14:08
InformNapalm
Військові рф почали переміщати техніку та особовий склад з аеродрому на півночі Сирії до баз у Латакії.

Російські військові залишають військовий аеродром Ель-Камишли на півночі Сирії.

Про це повідомляє Kurdistan24

За інформацією кореспондентів, з аеропорту вже вивезено танки та іншу військову техніку, яку завантажують на транспортні літаки. Весь особовий склад та техніка переміщуються на російські військові бази в Латакії на сирійському узбережжі.

Вивезення також включає танки та іншу військову техніку, яку завантажують на транспортні літаки.

Раніше президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до москви заявляв, що нова сирійська влада прагне перезапустити весь "комплекс відносин" із росією.

Восени стало відомо, що росія відновила польоти до своїх військових баз у Сирії після майже шести місяців простою. ЩО могло про намір кремля зміцнити свої позиції на Близькому Сході попри політичну нестабільність у регіоні.

 

РосіяСиріявійська

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється