росія виводить війська із Сирії
Російські військові залишають військовий аеродром Ель-Камишли на півночі Сирії.
Про це повідомляє Kurdistan24.
За інформацією кореспондентів, з аеропорту вже вивезено танки та іншу військову техніку, яку завантажують на транспортні літаки. Весь особовий склад та техніка переміщуються на російські військові бази в Латакії на сирійському узбережжі.
Вивезення також включає танки та іншу військову техніку, яку завантажують на транспортні літаки.
Раніше президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до москви заявляв, що нова сирійська влада прагне перезапустити весь "комплекс відносин" із росією.
Восени стало відомо, що росія відновила польоти до своїх військових баз у Сирії після майже шести місяців простою. ЩО могло про намір кремля зміцнити свої позиції на Близькому Сході попри політичну нестабільність у регіоні.