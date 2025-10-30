росія відновила польоти до своїх військових баз у Сирії

москва відновила польоти вперше за пів року.

росія поновила військові рейси до своєї авіабази Хмеймім у Сирії після майже шести місяців простою. Цей крок може свідчити про намір кремля зміцнити свої позиції на Близькому Сході попри політичну нестабільність у регіоні.

Про це інформує агенція Bloomberg із посиланням на дані Flightradar24.

Щонайменше два російські літаки прямували до сирійської провінції Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.

26 жовтня транспортний літак Іл-62М ВПС РФ вилетів із Лівії до Латакії, а звідти до Московської області. Крім того, важкий транспортник Ан-124 "Руслан" тричі прибував до сирійського аеропорту між 24 і 29 жовтня.

Джерело, близьке до кремля, підтвердило агентству, що москва відновила польоти до своїх баз у Сирії.

За даними Bloomberg, росія активно використовує бази в Хмеймімі та Тартусі для підтримки операцій у Сирії, на Близькому Сході та в Африці. Зокрема, порт Тартус є єдиною військово-морською базою РФ у Середземному морі.

Аналітики зазначають, що після падіння режиму Башара Асада майже рік тому москва намагається зберегти вплив у Сирії та налагодити контакти з новим урядом президента Ахмеда аль-Шараа. Втрата баз у Хмеймімі та Тартусі стала б для кремля серйозним стратегічним ударом, наголошує видання.