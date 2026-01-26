Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп не знайшов підтримки в Європі – Politico

26 січня 2026, 11:41
Трамп не знайшов підтримки в Європі – Politico
Фото: Reuters
Опитування у 23 країнах ЄС показало: більшість респондентів оцінюють вплив Дональда Трампа на світову економіку, безпеку та внутрішню політику негативно.

Більшість громадян Європейського Союзу негативно оцінюють роль президента США Дональда Трампа у світовій політиці та не вважають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру. Такі дані містить опитування, проведене консалтинговою компанією FGS Global у 23 країнах ЄС. 

Про це пише медіа організація Politico.

За результатами дослідження, 77% опитаних відповіли «ні» на запитання, чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію. Лише невелика частина респондентів підтримала таку ідею.

Близько двох третин учасників опитування оцінюють вплив Трампа на світову економіку (69%), на мир і безпеку (64%) та на ситуацію у власній країні (64%) негативно.

Американський лідер залишається непопулярним навіть серед прихильників правих популістських партій у Європі, яких він раніше називав своїми союзниками.

Опитування проводилося з 10 по 23 листопада 2025 року серед 11 714 дорослих у 23 країнах ЄС. Похибка для національних вибірок становить ±4,4%.

 
Дональд ТрампопитуванняЄвросоюз

Останні матеріали

Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх "гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється