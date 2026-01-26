Трамп не знайшов підтримки в Європі – Politico

Опитування у 23 країнах ЄС показало: більшість респондентів оцінюють вплив Дональда Трампа на світову економіку, безпеку та внутрішню політику негативно.

Більшість громадян Європейського Союзу негативно оцінюють роль президента США Дональда Трампа у світовій політиці та не вважають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру. Такі дані містить опитування, проведене консалтинговою компанією FGS Global у 23 країнах ЄС.

Про це пише медіа організація Politico.

За результатами дослідження, 77% опитаних відповіли «ні» на запитання, чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію. Лише невелика частина респондентів підтримала таку ідею.

Близько двох третин учасників опитування оцінюють вплив Трампа на світову економіку (69%), на мир і безпеку (64%) та на ситуацію у власній країні (64%) негативно.

Американський лідер залишається непопулярним навіть серед прихильників правих популістських партій у Європі, яких він раніше називав своїми союзниками.

Опитування проводилося з 10 по 23 листопада 2025 року серед 11 714 дорослих у 23 країнах ЄС. Похибка для національних вибірок становить ±4,4%.