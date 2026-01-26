Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Глава Міноборони Німеччини закликав Трампа вибачитися за заяви про союзників НАТО

26 січня 2026, 16:50
Глава Міноборони Німеччини закликав Трампа вибачитися за заяви про союзників НАТО
Німеччина засуджує Трампа.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав президента США Дональда Трампа вибачитися за висловлювання, в яких він натякнув, що союзники Америки по НАТО в Афганістані уникали служби на передовій, приєднавшись до хвилі критики з боку європейських політиків і ветеранів армії.

Трамп глибоко образив союзників США, коли минулого тижня в ефірі Fox Business Network заявив, що США "ніколи не потребували" трансатлантичного альянсу, і звинуватив союзників у тому, що вони "трохи відстають від передової" в Афганістані.

Про це пише Reuters.

"Це просто неправильно і нешанобливо говорити про загиблих союзників таким чином. Вони всі стояли там, на боці Сполучених Штатів. Сьогодні стверджувати щось інше просто неправда", — сказав він.

Тисячі німецьких військових брали участь в операціях НАТО "Незламна свобода" та "Рішуча підтримка" в Афганістані, 59 з них загинули. Операції були розпочаті після терактів "Аль-Каїди" проти Сполучених Штатів 11 вересня 2001 року.

Пісторіус додав, що порушить це питання під час наступної розмови з міністром оборони США Пітом Гегсетом, і закликав Трампа вибачитися.

"Це було б проявом порядності, поваги, а також проникливості", — вважає Пісторіус.

НімеччинаНАТОДональд ТрампБорис Пісторіус

Останні матеріали

Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється