Глава Міноборони Німеччини закликав Трампа вибачитися за заяви про союзників НАТО

Німеччина засуджує Трампа.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав президента США Дональда Трампа вибачитися за висловлювання, в яких він натякнув, що союзники Америки по НАТО в Афганістані уникали служби на передовій, приєднавшись до хвилі критики з боку європейських політиків і ветеранів армії.

Трамп глибоко образив союзників США, коли минулого тижня в ефірі Fox Business Network заявив, що США "ніколи не потребували" трансатлантичного альянсу, і звинуватив союзників у тому, що вони "трохи відстають від передової" в Афганістані.

Про це пише Reuters.

"Це просто неправильно і нешанобливо говорити про загиблих союзників таким чином. Вони всі стояли там, на боці Сполучених Штатів. Сьогодні стверджувати щось інше просто неправда", — сказав він.

Тисячі німецьких військових брали участь в операціях НАТО "Незламна свобода" та "Рішуча підтримка" в Афганістані, 59 з них загинули. Операції були розпочаті після терактів "Аль-Каїди" проти Сполучених Штатів 11 вересня 2001 року.

Пісторіус додав, що порушить це питання під час наступної розмови з міністром оборони США Пітом Гегсетом, і закликав Трампа вибачитися.

"Це було б проявом порядності, поваги, а також проникливості", — вважає Пісторіус.