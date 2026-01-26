Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зимовий шторм у США: більше мільйон осіб без світла, 10 тисяч авіарейсів скасовано

26 січня 2026, 09:49
Фото: dtp.kiev.ua
Шторм паралізував східні та південні штати США

У неділю, 25 січня, зимовий шторм продовжив паралізувати східні та південні штати США. 

Через негоду понад 1 млн споживачів залишилися без електропостачання, а більше 10 800 авіарейсів було скасовано, пише агенція Reuters

Цього дня на дві третини сходу країни обрушилися сніг, мокрий сніг, дощ і різке зниження температури, що призвело до нових масштабних відключень електрики. 

За даними сервісу PowerOutage, понад 330 тисяч людей залишилися без світла у Теннессі, понад 100 тисяч - у Міссісіпі та Луїзіані, постраждали також Техас, Кентуккі, Джорджія, Західна Вірджинія та Алабама.

Ситуація у авіації залишалася критичною: адміністрація аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повідомила про скасування всіх рейсів на неділю, а FlightAware зафіксував понад 80% скасованих перельотів у великих аеропортах Нью-Йорка, Філадельфії, Шарлотти та Північної Кароліни. 

Національна метеорологічна служба прогнозує сильний сніг від долини річки Огайо до північного сходу країни, зокрема до 45 см у Новій Англії, а на південному сході та в Середньоатлантичному регіоні очікуються дощі та крижаний дощ. 

Синоптики попереджають про вкрай низькі температури та небезпечний холодний вітер, що створить тривалі проблеми на дорогах та в інфраструктурі. Президент США Дональд Трамп назвав шторми "історичними" і схвалив оголошення федерального надзвичайного стану у 18 штатах, включно з Південною Кароліною, Вірджинією, Теннесі, Джорджією, Північною Кароліною, Мерілендом, Арканзасом, Кентуккі, Луїзіаною, Міссісіпі, Індіаною та Західною Вірджинією, а Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило надзвичайний стан через погодні умови для цих штатів.

 
СШАзимашторм

