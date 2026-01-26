Трамп створив Раду миру за схемою своїх "гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен в своєму свіжому тижневому огляді російсько-української війни аналізує створену Трампом Раду миру, яка виглядає як ідеальний інструмент корупції та є можливою схемою для виводу арештованих в США російських активів. Також він проаналізував промову президента України в Давосі і схвально відгукнувся за його відвертість і чесність. Наостанок автор пише про озвучені плани нового міністра оборони України знищувати по 50 тисяч російських військ на місяць.

Розгадана загадка корупції

Уряд США під керівництвом Дональда Трампа відчайдушно намагався запобігти передачі конфіскованих російських активів на допомогу українському народу в його боротьбі. Історії про лобістські зусилля США набули найбільшого розголосу в грудні, але очевидно, що вони тривали набагато довше.

Тиск з боку США був прикро ефективним. Хоча багато європейських лідерів публічно заявляли про використання заморожених російських активів для допомоги Україні, коли кілька тижнів тому справа дійшла до суті, вони відмовилися це зробити. Замість того, щоб конфіскувати активи і використовувати їх безпосередньо, що могло б забезпечити фінансування військових дій України на роки вперед і дати росії зрозуміти, що вона не зможе перемогти, європейці обрали більш поступливий шлях. Вони в останній момент домовилися не чіпати російські активи, а замість цього надати Україні позику в розмірі, достатньому для продовження військових дій протягом одного року. Це не матиме необхідного стримуючого ефекту на росіян, а навпаки, демонструє, наскільки захищеними є конфісковані російські активи.

Звісно, позиція Трампа була логічною з його внутрішньої точки зору. Він завжди хотів повернути конфісковані російські активи путіну і якнайшвидше відновити ділові відносини з росією. Він заявив про це задовго до своєї другої перемоги на виборах і з того часу послідовно дотримується цієї політики. Але у мене виникло питання: як він може отримати винагороду за таку важливу допомогу путіну.Тепер ми знаємо.

Ідеальна платформа для перекачування коштів диктаторам, авторитарним лідерам та їхнім послідовникам

Рада миру Трампа певною мірою є вершиною зовнішньої політики Трампа. Це рада, яка не має ані нагляду, ані реальної мети, окрім розподілу грошей, і яку він повністю контролює. Ось список підписантів, які з'явилися разом із Трампом на церемонії підписання в Давосі.

Іса бін Салман бін Хамад Аль Халіфа, міністр двору прем'єр-міністра Бахрейну; Нассер Буріта, міністр закордонних справ Марокко; Хав'єр Мілей, президент Аргентини; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Ільхам Алієв, президент Азербайджану; Росен Желязков, прем'єр-міністр Болгарії; Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини; Прабово Субіанто, президент Індонезії; Айман Аль-Сафаді, міністр закордонних справ Йорданії; Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Вйоса Османі-Садріу, президент Косово; Міан Мухаммад Шехбаз Шаріф, прем'єр-міністр Пакистану; Сантьяго Пенья, президент Парагваю; Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, прем'єр-міністр Катару; Файсал бін Фархан Аль Сауд, міністр закордонних справ Саудівської Аравії; Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини; Халдун Халіфа Аль Мубарак, спеціальний посланник ОАЕ в США; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Гомбоджавін Занданшатар, прем'єр-міністр Монголії.

І, звісно, путін був запрошений долучитися, і росіяни з радістю прийняли цю пропозицію. Європейські демократії, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія тощо здебільшого тримаються подалі від рРди.

Хоча спочатку Рада була задумана як частина реконструкції/розграбування Гази, зараз вона здається набагато більшою структурою – абсолютно новим міжнародним органом. Однак її мета дуже відрізняється від усіх інших. Як чітко зазначено в її статуті, це орган, який дозволяє його голові мати повний контроль над десятками, а може й сотнями мільярдів доларів. Ось стаття, в якій викладено її структуру. Коротко кажучи, голова керує, а всі інші платять. Ось деякі з моїх улюблених фрагментів із статуту про заснування. І пам'ятайте: Дональд Трамп є головою.

По-перше, голова обирає всіх членів ради.

Стаття 2.1: Держави-члени Членство в Раді миру обмежується державами, запрошеними до участі головою, і починається після повідомлення про те, що держава погодилася дотримуватися цього Статуту відповідно до розділу XI.

Потім голові виплачується винагорода. Щойно голова запрошує члена, як він стає членом? Для цього він повинен сплатити значну суму в розмірі 1 мільярда доларів кожні три роки до фонду, який повністю контролюється головою.

(c) Кожна держава-член виконує свої обов'язки протягом строку, що не перевищує трьох років з моменту набрання чинності цим Статутом, з можливістю продовження строку головою. Трирічний строк членства не поширюється на держави-члени, які протягом першого року з моменту набрання чинності Статуту внесли до Ради миру грошові кошти на суму понад 1 000 000 000 доларів США.

І після того, як держава стає членом, вона діє на розсуд голови.

Рада миру скликає голосуючі засідання принаймні раз на рік, а також у такі додаткові терміни та в таких місцях, які голова вважає за доцільні. Порядок денний таких засідань встановлюється Виконавчою радою, за умови повідомлення та коментарів держав-членів та затвердження головою.

До слова, голова не лише планує всі засідання, але й має, здається, повне право вето на всі рішення. Усі рішення потребують "затвердження" головою, щоб стати офіційними – див. підкреслення нижче.

Рішення приймаються більшістю голосів присутніх і голосуючих держав-членів, за умови затвердження головою, який також може проголосувати як голова у разі рівного розподілу голосів.

На випадок, якщо у вас виникли сумніви щодо повної влади голови, такі положення були додані по всьому тексту.

Голова має виключне право створювати, змінювати або розпускати дочірні організації, якщо це необхідно або доцільно для виконання місії Ради миру. Виконавчий комітет обирається головою і складається з лідерів світового рівня. Члени виконавчого комітету обираються на дворічний термін, можуть бути звільнені головою і переобрані на його розсуд.

Сподіваємося, ви вже зрозуміли суть. А що стосується грошей, то тут немає абсолютно ніякої підзвітності. Рада навіть не зобов'язана складати річний звіт, її кошти повністю контролюються виконавчою радою (яка обирається виключно головою і працює на його розсуд). Ось найважливіше положення з цього приводу. Дійсно, рада лише "може" санкціонувати відкриття рахунків. Це фінансова свобода для всіх.

Стаття 5.2: Рахунки Рада миру може санкціонувати відкриття рахунків, необхідних для виконання її місії. Виконавчий комітет санкціонує запровадження механізмів контролю та нагляду за бюджетами, фінансовими рахунками та виплатами, якщо це необхідно або доцільно для забезпечення їх цілісності.

Отже, зрештою Рада миру отримує десятки мільярдів доларів, повністю контролюється головою і має заходи фінансової відповідальності, що не виходять за межі примх голови та ради, обраної головою, яку голова може звільнити в будь-який час.

Як сказав мій співрозмовник, саме так Трамп керує своїми гольф-клубами.

До речі, Європейська рада з міжнародних відносин склала цю корисну схему структури Ради миру, очолюваної головою.

Рада миру є найбільшим механізмом, створеним в історії людства для передачі багатства, яке буде використовуватися її головою. І звідки може взятися це багатство? Ну, путін запропонував виплатити свій перший мільярд доларів безпосередньо з конфіскованих російських активів, що перебувають під контролем США. А Трамп у відповідь сказав, що він цілком згоден з цим. Ось що сказав президент, коли його запитали про російську пропозицію.

Репортер: Президент путін сказав, що може використати заморожені російські активи, щоб оплатити своє вступ до ради миру. Ви схильні дозволити йому це зробити? Трамп: Я про це не знаю. Я чув про це. Хто це сказав? Репортер: Президент путін. Трамп: Він сказав, що збирається використати свої гроші. Репортер: Заморожені активи. Трамп: Так, це нормально. Він використовує свої гроші.

Ось що я маю на увазі, коли кажу, що Рада миру є вершиною зовнішньої політики Трампа. Це ідеальний механізм для перекачування десятків, а може й сотень мільярдів безпосередньо йому, щоб він міг робити з ними що завгодно і вибирати свого наступника, який продовжить його справу. Голова може залишати собі все, що хоче, платити, скільки хоче, вимагати, що хоче – і ні про що не потрібно звітувати.

Це ідеальний механізм, наприклад, для того, щоб голова ради отримав відсоток від конфіскованих російських активів в обмін на те, що росія отримає решту назад. В одному можна бути впевненим: Рада миру не надішле жодних російських активів до України.

Загадка корупції вирішена.

До речі, ось останній член Ради миру, якщо ви пропустили.

Промова Зеленського у Давосі

Минулого тижня у Давосі президент Зеленський виголосив, мабуть, свою найвідвертішу і найчеснішу міжнародну промову. Він зняв маску ввічливості та вдячності, яку багато українців були змушені носити на сором міжнародних прихильників. Під час цієї останньої поїздки до України цікавим було те, що в приватних бесідах українці висловлювали свої сумніви щодо адміністрації США/Трампа та розчарування своїми європейськими партнерами набагато відвертіше, ніж я чув раніше.

Зеленський чесно висловився минулого тижня у Давосі

Зараз вважається, що США більше працюють в інтересах путіна, ніж у своїх власних, і, безумовно, більше не розглядаються як друг України. Багато людей відкрито визнавали, що український уряд повинен був робити вигляд, що погоджується з Дональдом Трампом, щоб спробувати отримати якісь залишки з американського столу, але вони розуміли реальну ситуацію.

Європейські лідери відчували велике розчарування. Нерівномірність європейської підтримки постійно обговорювалася. Україна має деяких чудових друзів (країни Балтії та Північної Європи), але багато європейських держав, здавалося, відчайдушно прагнули завоювати прихильність Трампа, а інші просто хотіли, щоб їх залишили в спокої. Для українців це було і гнітючим, і обурливим. Поки вони мерзли і вмирали, те, що вони бачили від європейців, було, м'яко кажучи, неоднозначним.

Зеленський у Давосі висловив обидві емоції: обережно щодо США і відкрито щодо Європи. Варто подивитися, як він це зробив.

Зеленський розпочав свою промову не з похвали чи оптимізму, а з жорсткої чесності не лише щодо марності Давосу (що я можу підтвердити), але й щодо того, як після багатьох років європейські партнери України продовжують зазнавати невдач.

Всі пам'ятають чудовий американський фільм "День бабака" з Біллом Мюрреєм та Енді Макдауеллом. Але ніхто не хотів би жити так – повторюючи одне й те саме протягом тижнів, місяців і, звичайно, років. І все ж саме так ми живемо зараз. І це наше життя. І кожний форум, подібний до цього, доводить це. Лише минулого року, тут, у Давосі, я закінчив свою промову словами: "Європа повинна знати, як захищати себе". Минув рік – і нічого не змінилося. Ми все ще перебуваємо в ситуації, коли я мушу повторити ті самі слова. Але чому?

Тоді Зеленський зробив щось дуже влучне. Він згадав про жертви іранського народу, який, як видається, досі залишається покинутим тими, хто заявляв, що підтримує його боротьбу за свободу.

Так багато говорили про протести в Ірані, але вони потонули в крові. Світ не надав іранському народу достатньої допомоги. І це правда – він залишився осторонь. В Європі були Різдвяні та Новорічні свята. Святкові дні. До того часу, як політики повернулися до роботи і почали формувати свою позицію, аятола вже вбив тисячі людей. І що станеться з Іраном після цього кровопролиття? Якщо режим виживе, це буде чітким сигналом для всіх тиранів: вбий достатню кількість людей, і ти залишишся при владі. Кому в Європі потрібно, щоб це стало реальністю?

А потім, через кілька абзаців, Зеленський відкрито зізнався, що попередні заяви про те, що Трамп може надіслати Україні ракети "Томагавк", були великим обманом.

А тут, в Європі, нам радять не згадувати про "Томагавки" перед американцями, щоб не псувати настрій.

Зрештою він перейшов до ключових моментів, критикуючи США та Європу. Можна зрозуміти, наскільки обережно він вважав за необхідне критикувати Трампа, і те, що він зробив, було, по суті, непрямим натяком на те, що він не довіряє запевненням Трампа – наприклад, щодо НАТО, яке, за його словами, продовжує існувати завдяки "вірі", але він міг би легко додати слово "помилковій".

Зараз НАТО існує завдяки вірі – вірі в те, що США будуть діяти, що вони не залишаться осторонь і допоможуть. Але що, якщо цього не станеться? Повірте, це питання... Воно є в усіх, у свідомості кожного європейського лідера. Дехто намагається наблизитися до президента Трампа. Це правда. Дехто чекає, сподіваючись, що проблема зникне. Дехто почав діяти – інвестувати у виробництво зброї тощо, будувати партнерства, отримувати підтримку громадськості для збільшення видатків на оборону...

Показавши, що зближення з Трампом насправді не зробило НАТО сильнішим, він повністю показує справжню позицію Трампа щодо Європи. Трамп стверджує, що любить Європу, каже Зеленський, але очевидно, що це не так. Ба більше, Зеленський додав, що Трамп не зміниться, і Європі краще це швидко усвідомити.

Замість того, щоб взяти на себе лідерство у захисті свободи в усьому світі, особливо коли увага Америки переключається на інші питання, Європа виглядає розгубленою, намагаючись переконати президента США змінитися. Але він не зміниться. Президент Трамп любить себе таким, яким він є. Він каже, що любить Європу. Але він не буде слухати таку Європу.

Я міг би продовжувати й продовжувати. Мета промови була чіткою – Зеленський говорив, що він розуміє, що США не є другом Європи чи України, підриває НАТО і є ворогом свободи. Тепер, за його словами, європейські лідери також повинні це прийняти. Лише тоді вони допоможуть Україні так, як вона цього потребує, щоб виграти війну і в процесі цього підготувати Європу до майбутнього.

Зеленський має рацію. Розуміння того, що США зараз є антитезою європейської свободи, є першим кроком до визнання, що Україна є відповідно життєво важливою для цієї свободи. Це вже мало б статися, але цього не сталося. Я вважаю, що цей абзац, розташований майже в кінці, є, мабуть, найважливішим. Україна є життєво важливою для європейської могутності, а точніше, для того, щоб Європа була великою державою, яка не має ролі для США і не залежить від США.

І Європа повинна бути сильною. А Україна готова допомогти – усім, чим потрібно для гарантування миру та запобігання руйнуванню. Ми готові допомогти іншим стати сильнішими, ніж вони є зараз. Ми готові бути частиною Європи, яка дійсно має значення – Європи реальної сили – великої держави.

Зеленський має рацію в усьому цьому.

Українські плани щодо знищення російських військових

Цього тижня новий міністр оборони України Михайло Федоров висловив свої найвідвертіші коментарі щодо планів України на 2026 рік. На початку тижня Федоров заявив журналістам, що українці планують завдавати росії 50 000 втрат на місяць у 2026 році.

Федоров насправді сказав "вбити", але з його формулювання випливає, що йдеться про загальну кількість втрат – вбитими і пораненими. Наприклад, він сказав, що зараз українці готові вбивати 35 000 осіб на місяць, але, судячи з усього, це загальна кількість втрат серед російських військових. Ось уривок із статті Kyiv Independent про виступ Федорова.

Україна має на меті "вбивати 50 000 росіян на місяць", заявив новий міністр оборони країни Михайло Федоров під час зустрічі з представниками ЗМІ. Викладаючи свій план на новій посаді, Федоров зазначив, що має два пріоритети, першим з яких є "управління". "Управління має будуватися навколо тих, хто здатний досягати визначених цілей. Якщо люди не демонструють вимірюваних результатів, вони не можуть залишатися в системі", – пояснив він. "Друга стратегічна мета – вбивати 50 000 росіян на місяць", – сказав він. "Минулого місяця було вбито 35 000; всі ці втрати підтверджені на відео. Якщо ми досягнемо 50 000, ми побачимо, що станеться з ворогом. Вони розглядають людей як ресурс, і дефіцит вже очевидний", – зазначив він.

Водночас українці намагаються виправити свої кадрові проблеми, різко зменшивши власні втрати. Розуміючи, що надмірна концентрація військ поблизу лінії фронту веде до катастрофи, вони хочуть, щоб зростання російських втрат супроводжувалося зменшенням власних. Це складне завдання, але саме так і слід вести війну.

І українці вірять, що це можливо. Трохи більше тижня тому вони надали британцям розвіддані, в яких стверджувалося, що під час боїв за Куп'янськ вони змогли завдати росіянам 27 втрат на кожну свою.

Зауважу, я утримаюся від суджень щодо такого екстремального співвідношення 27 до 1, але варто зазначити, що це їхня позиція.

Таке мислення, до речі, було саме тим, про що я намагався вам розповісти більше місяця тому. В інтерв'ю з генералом Гавриловим, він саме так і виклав цей план.

У цій статті я докладно описав, як українці вели бої під Куп'янськом (невелика кількість висококваліфікованих солдатів, які діяли з великою розумністю і точністю, щоб виконати конкретні завдання).

Отже, Україна тепер має план на майбутнє. Втілити його в життя буде нелегко, але якщо це вдасться, російська армія почне втрачати свої сили.

