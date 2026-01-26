ЄС розглядає скаргу Польщі на український агроімпорт
Рада ЄС з питань сільського господарства у понеділок, 26 січня, розгляне питання щодо впливу угоди про вільну торгівлю з Україною на європейський аграрний ринок. Ініціаторами обговорення стали Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія, які наполягають на посиленні захисних механізмів для європейських фермерів.
Згідно з листом Польщі до Ради ЄС від 22 січня 2026 року, четвірка країн вважає, що чинні положення угоди про асоціацію з Україною не повністю відповідають потребам аграрного сектору. Зокрема, вони стосуються лише нових преференцій і не охоплюють більшість товарів, що раніше користувалися пільгами.
Основні претензії та вимоги:
-
Недостатність захисних механізмів. Держави вважають, що існуючі правила не захищають фермерів від негативного впливу українського імпорту.
-
Уніфікація стандартів. Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія закликають застосовувати до української продукції ті ж стандарти, що й до виробників у ЄС, включно з нормами безпеки харчових продуктів, добробуту тварин, використання пестицидів, антибіотиків та кліматичних вимог.
-
Чутливі сектори. Особливе занепокоєння викликають цукор, м’ясо, зернові, молочні продукти, овочі та фрукти.
-
Компенсаційний фонд. Країни наполягають на створенні спеціального фонду для підтримки фермерів, які зазнають збитків через угоди про вільну торгівлю, зокрема з Україною.
Обговорення в Раді ЄС розпочнеться після 16:00 за київським часом.
Минулого тижня, польські фермери анонсували нове блокування кордону з Україною.