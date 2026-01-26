ЄС розглядає скаргу Польщі на український агроімпорт

Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія наполягають на додаткових заходах для захисту європейських фермерів у рамках угоди про вільну торгівлю з Україною.

Рада ЄС з питань сільського господарства у понеділок, 26 січня, розгляне питання щодо впливу угоди про вільну торгівлю з Україною на європейський аграрний ринок. Ініціаторами обговорення стали Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія, які наполягають на посиленні захисних механізмів для європейських фермерів.

Згідно з листом Польщі до Ради ЄС від 22 січня 2026 року, четвірка країн вважає, що чинні положення угоди про асоціацію з Україною не повністю відповідають потребам аграрного сектору. Зокрема, вони стосуються лише нових преференцій і не охоплюють більшість товарів, що раніше користувалися пільгами.

Основні претензії та вимоги:

Недостатність захисних механізмів. Держави вважають, що існуючі правила не захищають фермерів від негативного впливу українського імпорту.

Уніфікація стандартів. Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія закликають застосовувати до української продукції ті ж стандарти, що й до виробників у ЄС, включно з нормами безпеки харчових продуктів, добробуту тварин, використання пестицидів, антибіотиків та кліматичних вимог.

Чутливі сектори. Особливе занепокоєння викликають цукор, м’ясо, зернові, молочні продукти, овочі та фрукти.

Компенсаційний фонд. Країни наполягають на створенні спеціального фонду для підтримки фермерів, які зазнають збитків через угоди про вільну торгівлю, зокрема з Україною.

Обговорення в Раді ЄС розпочнеться після 16:00 за київським часом.

Минулого тижня, польські фермери анонсували нове блокування кордону з Україною.