Трамп заявив про угоду щодо Гренландії та відмову від тарифів проти ЄС

Наразі проводяться додаткові обговорення щодо "Золотого купола".

Після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив, що не буде вводити додаткові мита проти європейських країн. Однак умовою є укладення угоди щодо Гренландії.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

За його словами він провів “дуже продуктивну зустріч” із генсеком. За її підсумками було сформовано “основу майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону”.

"Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. На основі цієї домовленості я не буду вводити мита, які мали набути чинності 1 лютого", – зазначив Трамп.

Він також додав, що проводяться додаткові обговорення щодо "Золотого купола", оскільки це стосується Гренландії.

“Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень. Віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та інші особи, за необхідності, будуть відповідати за переговори. Вони будуть підпорядковуватися безпосередньо мені. Дякую за увагу до цього питання”, – йдеться у повідомленні.

За даними Axios , план, який був сформований під час зустрічі Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передбачає оновлення Угоди про захист Гренландії 1951 року. Згідно з ним, США отримають розширені права на будівництво військових баз і створення "зон оборони". Крім того, передбачається, що Сполучені Штати зможуть розмістити в Гренландії елементи системи протиповітряної оборони "Золотий купол", про створення якої раніше говорив Трамп.

Також, за словами джерел Axios, проєкт угоди передбачає можливості спільної з Данією розробки природних ресурсів острова.

Axios зазначає, що ідеї Рютте повторюють датську пропозицію, яка вже давно перебуває "на столі": Данія зберігає суверенітет, водночас США отримують можливість посилити свою військову присутність.

Нагадаємо, Трамп оголосив про запровадження з 1 лютого 10% мита на товари з європейських країн, які виступили на підтримку Гренландії на тлі американських погроз захопити напівавтономну територію у складі Данії. Він заявив, що мита зростуть до 25%, якщо і доки "не буде досягнуто угоди про повну й остаточну купівлю Гренландії".