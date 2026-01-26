Пором із сотнями пасажирів затонув біля Філіппін: 15 жертв

Рятувальникам вдалося евакуювати більшість пасажирів.

В понеділок, 26 січня, поблизу Філіппін затонув міжострівний вантажно-пасажирський пором, на борту якого перебували понад 350 осіб. Унаслідок аварії загинули щонайменше 15 людей, більшість пасажирів вдалося врятувати.

Про це пише агенція Associated Press.

За даними видання, пором M/V Trisha Kerstin 3 прямував із портового міста Замбоанга на острів Холо в провінції Сулу. На борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. За попередньою інформацією, судно почало тонути через технічні несправності.

До пошуково-рятувальної операції залучили кораблі берегової охорони та військово-морського флоту, літак спостереження, вертоліт ВПС Філіппін Black Hawk, а також рибальські човни.

Берегова охорона повідомила, що врятовано 316 пасажирів. На місці аварії виявлено щонайменше 15 тіл. Пошукові роботи тривають.