ЄС та Індія виходять на новий рівень безпекового партнерства

Європейський Союз та Індія перебувають на фінальній стадії підготовки до підписання угоди про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Про це голова європейської дипломатії Кая Каллас оголосила під час візиту до Нью-Делі.

За її словами, між сторонами сформувався потужний імпульс для поглиблення співпраці, який ЄС та Індія мають намір використати для досягнення практичних результатів. Каллас зазначила, що перебуває в Індії з нагоди святкування Дня Республіки.

Як символ посилення відносин, персонал військово-морських операцій ЄС Atalanta та Aspides вперше бере участь у святковому параді.

Очікується, що на саміті, який відбудеться найближчим часом, сторони підпишуть Партнерство з безпеки та оборони між ЄС та Індією.

Документ передбачає співпрацю у сферах морської безпеки, кібербезпеки та боротьби з тероризмом і має забезпечити конкретні практичні результати, підкреслила Каллас.

