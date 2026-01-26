ЄС посилює тиск на чат-бота Grok через скандальні ШІ-зображення

Рішення ухвалюють відповідно до "Закону про цифрові послуги", щоб обмежити доступ Grok у Європі.

У понеділок, 26 січня, Європейська комісія має намір вжити більш жорстких заходів проти чат-бота Grok на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на трьох європейських посадовців.

За словами співрозмовників, Єврокомісія розпочне процедуру відповідно до "Закону про цифрові послуги", щоб змусити компанію xAI вилучити чат-бот з європейського простору. Grok доступний через соціальну мережу X і на запит користувачів створює сексуалізовані зображення та відео реальних осіб без їхньої згоди, у тому числі неповнолітніх, поширюючи їх у мережі.

Співрозмовники зазначили, що спершу процедура мала розпочатися минулого понеділка, але її відклали, щоб узгодити дії з додатковими митами, оголошеними президентом США Дональдом Трампом на тлі ситуації довкола Гренландії.

Нагадаємо, що британський регулятор Ofcom вже розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Крім того, у Великій Британії планують ухвалити закон, який криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди осіб.