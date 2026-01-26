Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС посилює тиск на чат-бота Grok через скандальні ШІ-зображення

26 січня 2026, 13:01
ЄС посилює тиск на чат-бота Grok через скандальні ШІ-зображення
Фото: News-Medical
Рішення ухвалюють відповідно до "Закону про цифрові послуги", щоб обмежити доступ Grok у Європі.

У понеділок, 26 січня, Європейська комісія має намір вжити більш жорстких заходів проти чат-бота Grok на основі штучного інтелекту. 

Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на трьох європейських посадовців. 

За словами співрозмовників, Єврокомісія розпочне процедуру відповідно до "Закону про цифрові послуги", щоб змусити компанію xAI вилучити чат-бот з європейського простору. Grok доступний через соціальну мережу X і на запит користувачів створює сексуалізовані зображення та відео реальних осіб без їхньої згоди, у тому числі неповнолітніх, поширюючи їх у мережі.

Співрозмовники зазначили, що спершу процедура мала розпочатися минулого понеділка, але її відклали, щоб узгодити дії з додатковими митами, оголошеними президентом США Дональдом Трампом на тлі ситуації довкола Гренландії.

Нагадаємо, що британський регулятор Ofcom вже розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Крім того, у Великій Британії планують ухвалити закон, який криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди осіб.

 
Євросоюзштучний інтелектGrok

Останні матеріали

Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх "гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється