Вучич: Україна може стати членом ЄС уже з 2027 року в рамках мирного плану

Прискорений вступ України до Європейського Союзу може стати ключовим пунктом плану щодо завершення війни з рф.

Прискорений вступ України до Європейського Союзу може стати частиною плану щодо завершення війни і відбутися вже з 1 січня 2027 року.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє Novosti.rs.

За словами сербського лідера, йдеться про домовленості, що стосуються не лише України та посії, а й широкої міжнародної спільноти. Вучич підкреслив, що отримав інформацію з надійних джерел.

"Скажу вам те, що десь почув, і я б не повідомляв це, якби не був упевнений у правдивості. Частиною мирного плану, у разі його реалізації між росією та Україною, буде залучення не лише однієї сторони, а й значної частини міжнародної спільноти. Одним із пунктів цього плану є те, що Україна стане членом ЄС з 1 січня 2027 року, фактично вже завтра", - зазначив Вучич.

Він також додав, що вступ України до ЄС розглядається як одна з ключових умов припинення бойових дій та реалізації мирного сценарію. Водночас президент Сербії висловив переконання, що таке рішення може зустріти спротив окремих європейських держав.

"З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Можливе змінення процедур і це буде здійснено силовим шляхом, всупереч регламентам та існуючим правилам", - підкреслив Вучич.